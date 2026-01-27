アイティフォーグループが4年連続で自治体の催告架電業務ロールプレイングコンテストを開催

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、2026年1月22日、グループ会社である株式会社アイティフォー・ベックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村田 純一）と合同で、アイティフォー・ベックスが展開する自治体向けBPOサービスにおいて電話催告業務を行うスタッフの技能コンテストを開催しました。第4回目となる今回は、「輝く人財が、未来を動かす」をテーマに受架電対応のロールプレイを行い、技能を競い合いました。当社およびアイティフォー・ベックスは今後も継続的にコンテストを開催し、人財育成をグループ全体で推進し、スタッフの技能向上によってさらなる顧客満足度の向上を目指します。

◆背景

ロールプレイングコンテストの様子

アイティフォーグループでは現在、全国の自治体70拠点で約1,000名のスタッフがBPOサービスの業務に就いており、その多くが税金および保険料に対する電話催告業務を担当しています。スタッフ同士のつながりを持ちモチベーションを高め、技能の底上げを図るための取り組みとして、2023年2月に初めてコンテストを開催しました。今年で第4回目を迎え、今回から架電のみならず受電の技能も披露できる場とし、ロールプレイにおける対象債権も増やすなど、よりハイレベルなコンテストへと成長を続けています。

◆コンテスト概要

テーマ ：「輝く人財が、未来を動かす」

日時 ：2026年1月22日（木）

会場 ：アイティフォー東京本社

出場者数：全国870名（2025年12月末現在）のパート社員の中から38名がエントリー、8名が本選出場

実施内容：住民税、 国民健康保険料（税）、自動車税、給食費について「滞納者情報および収納情報」を事前に本選参加者に提供、その情報をもとに受架電応対を披露する。

◆コンテスト結果

金賞：S.Mさん（神戸市役所）

銀賞：Y.Sさん（福岡市役所）

銅賞：Y.Nさん（久留米市役所）

◆自治体向けBPOサービスとは

アイティフォーの子会社であるアイティフォー・ベックスが提供する民間委託サービスです。「地方創生」による社会貢献の取り組みとして地方の雇用創出を推進するため、原則該当自治体の住民の方を採用して専門教育を施し、スタッフとして育成します。数多くの自治体にBPOサービスを提供した実績から蓄積したノウハウによって、各自治体に最適な業務手法をご提案可能です。また、人材と併せてシステムもご提供でき、ICTを活用した業務改革のご提案も可能です。

【サービスURL】

自治体向けBPOサービス（株式会社アイティフォー・ベックス）

https://itfor-bex.co.jp/service/bpo-service

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者 ：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分 ：東証プライム（4743）

URL ：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

【株式会社アイティフォー・ベックスの概要】

代表者 ：代表取締役社長 村田 純一

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

URL ：https://itfor-bex.co.jp/

