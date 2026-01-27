開け閉めするたびに牛がさらわれる！？『未確認飛行』シリーズにネオンカラーのUFO型フラットポーチが新登場

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、「未確認飛行」シリーズより「ペンケース」・「栞」に続く新アイテムとして、ファスナーの開閉で“アブダクション”を再現したユニークなデザインが特長の『未確認飛行フラットポーチ』（全4色・各1,100円 税込）を、2026年1月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。









『未確認飛行フラットポーチ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251105053941/


【 商品特長 】

■UFO×アブダクションを再現した、遊び心あふれるフラットポーチ

未確認飛行物体（UFO）のフォルムをモチーフにした、ユニークなフラットポーチ。


UFOから放たれる光線をイメージしたカラフルな配色が目を引き、持つだけで楽しい気分にさせてくれます。

ファスナー部分は、さらわれる牛のアクリルチャームをセット。ファスナーを上げ下げするたびに、まるで牛がアブダクションされていくかのような、ユニークな仕掛けを楽しめます。









■光を反射して視認性をアップ！リフレクター素材を採用

UFO部分には光を反射するリフレクター素材を採用。暗い場所でキラッと光り、まるで本物のUFOのような存在感を放ちます。ネオンカラーの4色展開で、個性的なフォルムとビビッドなカラーリングがインパクト抜群。バッグなどに取り付ければ、夜道や暗がりでも視認性を高めてくれます。





■“見せる収納”として、推し活アイテムにもぴったり

ポーチ部分には、推しのアクリルスタンドやミニフィギュアなどの小物を収納できます。

“見せる収納”としても楽しめるので、推し活アイテムを入れて一緒にお出かけしたり、日常のワンポイントアクセントとして取り入れたりと、使い方は自由自在。

デザイン性と実用性を兼ね備えた、持つだけで気分が上がるミニポーチです。







【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/127073/127073_web_1.png







本件に関するお問合わせ先

【一般のお客様　お問い合わせ先】

TEL：03-5835-0094 　※月〜金曜日（祝日を除く）　9：30〜17：00

【報道関係者　お問い合わせ先】

サンスター文具株式会社　マーケティング部　広報担当宛

TEL：03-5835-0302

