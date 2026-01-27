¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¿Íºà¤ò°éÀ®
GREEN¡ßEXPO 2027 ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»º´±³ØÏ¢·È¤Ç¥ê¥«¥ì¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
¡¡¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¶áÌî ¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÀîÅç Ë®Ç·¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å Ã¤É§¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¡¦¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢»ö¶È·×²è¤ÎºîÀ®¤ä»Üºö¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Ï´Ñ¸÷¡¢¸òÄÌ¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤½¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ÂÌ³¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø½¬µ¡²ñ¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´Ñ¸÷ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2027Ç¯³«ºÅ¤ÎGRREEN¡ßEXPO 2027¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¦¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ÜºöÄó°Æ¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ä
¡Ö¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤ÈÄó°Æ¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å
¡ÁGREEN¡ßEXPO 2027 ¤Î·ÐºÑ¸ú²ÌºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Á¡×
Ã´Åö¶µ°÷¡§ÅÔ»Ô¼Ò²ñÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¡ÍÇÏ µ®Ç·½Ú¶µ¼ø
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡ÊÁ´6²ó¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡Ë
¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¼Ô¡§´Ñ¸÷¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë·¸¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¡¢³ØÀ¸
¼çºÅ¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan¡¡¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à
¸å±ç¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢²£ÉÍ»ÔÁíÌ³¶É¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
¡¡´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¡¦¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥«¥ì¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤è¤ê´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶È³¦¡¦¹ÔÀ¯´Ø·¸¼ÔÅù¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¢£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø
²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢5³ØÉô¡¢6¸¦µæ²Ê¡¢ÉíÂ°2ÉÂ±¡¤òÍÊ¤¹¤ëÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢³«¹ñ¡¦³«¹Á¤ÎÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¶µÍÜ¤È¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦²£ÉÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦°åÎÅ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·»ÔÌ±¤Î¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ëÂç³Ø¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÀ¥¸Í22-2¡¡
Web: https://www.yokohama-cu.ac.jp/
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan¡Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»Üºö¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍø¼ÒÃÄË¡¿Í¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë115¼Ò¤¬²ÃÌÁ¡£¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÏÂÀôÄ®1ÈÖÃÏ6-16¥ä¥Þ¥È¥Ó¥ë405¡¡
Web: https://www.lbmajapan.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä³Æ¼ï¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¼¥ó¥ê¥óÃÏ¿Þ¥Ê¥Ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âNAVI¡×¡ÖGODOOR¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±ÃÏ¿Þ¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-1-1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 22³¬
Web: https://www.zenrin-datacom.net/
