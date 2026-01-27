こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今治市とGTN、外国人住民向けアプリ「i.i.imabari! from abroad」の実証実験を開始
災害・医療・生活情報を多言語で届け、誰もが暮らしやすいまちへ
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、愛媛県今治市（市長：徳永繁樹）と、外国人住民・自治体間の円滑なコミュニケーションを行うアプリ「i.i.imabari! from abroad」の実証実験を開始いたします。本実証実験では、災害情報や病院検索・医療通訳、生活関連情報など、在留外国人の暮らしに必要な情報を自治体から多言語で正確に届ける仕組みを構築し、外国人住民と自治体との円滑なコミュニケーションが共生社会の実現にどのように寄与するかを検証します。
左から、GTN 後藤社長、愛媛県今治市 徳永市長
多文化共生推進プランの具体化へ。災害・医療情報を「確実に届ける」仕組みづくり
近年、今治市では外国人住民が様々な職種や分野で活躍し、地域経済を支える重要な存在となっており、市内で生活する外国人住民は4,604人（令和7年12月末時点）※1にのぼります。
一方で、外国人住民に対して、災害・医療をはじめとする生活に不可欠な情報を、言語の違いにかかわらず確実に届けることが課題となっています。
本実証実験は、今治市が検討を進める多文化共生推進プランに基づき、外国人住民への情報伝達の新たな手法を検証し、誰もが安心して暮らせるまちづくりにつなげる取り組みです。
※1 今治市オープンデータ一覧「今治市の住民基本台帳人口統計（令和7年12月）」
https://www.city.imabari.ehime.jp/opendata/data.html
外国人住民と行政をつなぐ情報基盤として、アプリ活用の有効性を検証
本実証実験では、外国人住民向けアプリ「i.i.imabari! from abroad」を活用し、災害・医療をはじめとする生活関連情報を多言語で提供する仕組みを構築します。行政からの情報をアプリのプッシュ通知やAI相談チャットを通じて届けることで、外国人住民との新たな情報接点としての有効性を検証します。
また、メディフォン株式会社が提供する健康・医療の多言語サポートサービス「mediPhone Assistance Line（メディフォンアシスタンスライン）」と連携し、病院検索や医療通訳など、医療分野における専門的なサポートをアプリ上で提供します。
あわせて、平時から活用される生活情報、災害時など緊急性の高い情報を同一のアプリで提供することで、非常時においても情報が届きやすい環境づくりを目指します。
＜実証実験の概要＞
アプリ名：i.i.imabari! from abroad
実証実験期間：2026年2月上旬〜2026年7月末
対象者：今治市に在留する外国人約4,600名
主な機能：
AI相談チャット
災害情報の通知（Safety tips連動）
医療通訳・病院検索（mediPhone連動）
市からのお知らせ掲載
FAQ
各種情報掲載機能（ゴミ出し分別アプリ「さんあ〜る」連携）
対応OS：iOS / Android
対応言語：日本語・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語
代表コメント
愛媛県今治市
市長 徳永 繁樹
今治市では、外国人住民の増加に伴い、災害や医療をはじめとする生活に不可欠な情報を、言語の壁を越えて確実に届けることが課題となっていました。本連携では、スマートフォンアプリを活用し、より分かりやすく、身近な行政サービスの提供を目指します。GTN様の知見と、本市が培ってきた地域とのつながりを掛け合わせ、市民の皆さまに実感していただける成果につなげてまいります。
株式会社グローバルトラストネットワークス
代表取締役社長 後藤 裕幸
GTNはこれまで、外国人の方々が日本で暮らす中で直面する、日常の悩みや迷いに向き合ってきました。今回の連携協定は、行政からの正確な情報を、言語や文化の違いにかかわらず、確実に届ける仕組みを地域に根づかせる取り組みです。今治市様と丁寧に対話を重ねながら、平時から非常時まで安心して頼れる情報基盤を、現場で機能する形として実装してまいります。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【お問い合わせ先】
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：籔本・中井
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
