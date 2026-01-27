電動化とデジタルモビリティが世界の運輸産業を再定義
世界がよりクリーンで高度なモビリティシステムへと移行する中、運輸産業はこれまでで最も変革的な十年の一つに突入している。電動化、デジタル車両管理技術、そして変化する地政学的環境は、もはや新興トレンドではなく、物と人の移動の在り方を実際に作り替えている。グローバル・マーケット・モデルの最新予測は、これらの要因が二〇三四年までの分野全体の進化のペースをどのように形成しているかを示している。
動き出す産業：市場成長とその背景にある推進力
世界の運輸産業は二〇二四年に六兆三千三百五十一億ドル規模となり、世界国内総生産の五・三％を占めている。今後十年間で本分野は年平均成長率六・九％で成長すると見込まれており、技術主導のイノベーションと、消費者および産業行動の構造的変化がその成長を支えている。
成長を押し上げる主な動向は以下の通りである。
・電気自動車および自動運転車の急速な普及
・電子商取引の拡大による大容量物流ネットワーク需要の増加
・輸送回廊、充電インフラ、クリーンエネルギーへの投資拡大
・都市部および地方部の双方で高効率かつ高度なモビリティソリューションへの需要増大
電動化とデジタル化の融合は、接続型車両、リアルタイムデータ、持続可能性要件を特徴とする新たな運用時代へと運輸分野を押し進めている。
成長が集中する領域：主要セグメントの動向
自動車部品分野が中心的役割を担う
二〇二四年には自動車部品が市場の四二・八％を占め、最大のセグメントとなった。電気自動車向け部品、電池システム、高度電子部品への移行が進む中、乗用車および商用車の双方で需要は引き続き堅調である。
旅客輸送および貨物輸送車両の重要性は継続
世界の供給網が変動する貿易環境に適応する中で、大型トラックや貨物車両への需要は引き続き高水準を維持している。バス、バン、共有モビリティプラットフォームを含む旅客移動も、運行事業者による車両近代化とデジタルシステム統合を背景に拡大している。
運輸産業を前進させる主要トレンド
電動化と持続可能なモビリティへの推進
各国政府および製造事業者は、電気自動車インフラ、再生可能エネルギー導入、低排出型輸送戦略への投資を強化している。充電ネットワークの拡充と電池技術の進歩により、電気自動車の普及率は着実に上昇すると見込まれている。
デジタル最適化と高度モビリティツール
デジタル車両管理、予測保全、経路最適化、高度交通システムは、物流効率を大きく変革している。配送量の増加や燃料費・人件費の変動に直面する中、これらのツールは運行事業者にとって特に重要となっている。
貿易不確実性と供給網の調整
電気自動車および電池に関する関税案は、世界的な調達および価格設定に新たな複雑性をもたらしている。これらの政策変化は、生産拠点の再編や短期的な車両価格に影響を与える可能性がある。
地域別・地政学的要因：詳細な視点
アメリカ合衆国は二〇二四年に世界の運輸産業価値の二一・三％を占め、引き続き最大市場の地位を維持している。堅調な消費者向け車両需要、インフラ投資計画、電動モビリティ分野での進展が、その地位を支えている。
一方で、最新予測では二〇二五年一月時点と比較して〇・二三％の小幅な下方修正が示されており、その主因は以下の通りである。
・従来型車両分野の回復の遅れ
・貨物輸送量の軟調
・鉄道近代化の進捗が想定を下回っていること
それでも、クリーンエネルギーへの取り組み、公共交通の高度化、デジタル物流能力の強化に向けた取り組みが、長期的な成長基調を下支えしている。
今後の展望：運輸産業の将来像
運輸分野は、より接続性が高く、持続可能で、強靭なエコシステムへと明確に移行している。貿易政策や従来型車両需要に関する短期的な不確実性は一部の成長を抑制する可能性があるものの、全体的な方向性は引き続き上向きである。電動化を取り入れ、デジタルモビリティシステムに投資し、柔軟な供給網戦略を構築する企業は、今後の成長機会を確実に捉えることができるだろう。
グローバル・マーケット・モデルでさらに詳しく確認
