クルマでも、家のようにテレビが観られる！YouTube・Netflix対応 Fire TV Stick対応HDMI搭載「Car TV Mate Pro Max」 今なら実質1万円で始める車内エンタメ体験
■ 製品概要・開発背景
「クルマの中でも、家のようにくつろげたら--」
長距離ドライブ、渋滞中の待ち時間、後部座席のお子さまの退屈。
多くのドライバーが感じてきた“車内時間のストレス”を解消するために開発されたのがGetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）です。
純正カーナビの画面にHDMI入力とワイヤレス接続機能を追加し、動画視聴・ナビ操作・スマホ連携を1台で完結。
クルマ時間を、より快適で楽しい「移動するリビング空間」へと進化させます。
■ 特別セール情報
【GetPairr TV】
割引率：20％オフ（クーポン併用可能）
クーポンコード：8BKR89Q7
有効期間：1月17日～3月31日
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7
現在開催中のセール価格と併用することで、約1万円で購入可能な特別キャンペーンとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340064/images/bodyimage1】
■ 主な機能・使用シーン
(1) HDMI入力｜車内がそのままテレビ空間に
Fire TV Stickや各種HDMI機器を接続するだけで、純正ディスプレイがそのまま動画視聴用の大画面に。
渋滞中の待ち時間や休憩中、後部座席でのエンタメ利用など、車内の過ごし方が一変します。
(2) ワイヤレスCarPlay／Android Auto｜配線のストレスから解放
有線でしか使えなかったCarPlay／Android Autoをワイヤレス化。一度ペアリングすれば、エンジンをかけるだけで自動接続。
ナビ操作・音楽再生・通話など、日常のドライブ操作がよりスマートで快適になります。
(3) スマートフォン有線ミラーリング｜対応機種で大画面表示
HDMI-USB-Cケーブルを使用することで、スマートフォン画面を車載ディスプレイに表示可能。
対応機種：
・iPhone 15シリーズ（USB-C搭載）
・DisplayPort（DP Alt Mode）対応のAndroidスマートフォン
※一部アプリは著作権保護により表示制限される場合があります。
■ ご使用上の注意
・ワイヤレスCarPlay機能は有線CarPlay対応車両が必要です
・HDMIケーブルは付属しておりません
・走行中の映像視聴は、必ず安全な場所に停車してご利用ください
■ まとめ
GetPairr TVは、「車内をもっと快適に、もっと楽しく」**という発想から生まれた次世代カーエンタメデバイスです。
動画もナビもスマホ操作も、すべて1台で。
新年のドライブを、家族みんなが楽しめる特別な時間に変えてくれます。
配信元企業：GetPairr
