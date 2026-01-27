リアルさを追求した日本語AI音声をテキストから生成、字幕編集まで対応する動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」
近年、AI音声合成は、顔出しをせずに動画を制作したい場合や、自分の声でのナレーションを避けたい場面を含め、
動画ナレーションや教育コンテンツ、SNS動画など、幅広いシーンで利用されています。
一方で、日本語音声においては「聞き取りやすいが、どこか不自然に感じる」といった声も少なくありません。
特に動画ナレーションの制作現場では、自然な日本語表現に加え、生成後にどこまで編集できるかが、AI音声を実用レベルで使えるかどうかの判断基準になりつつあります。
本稿では、こうした日本語AI音声の課題に対し、
動画編集の流れの中でどのような解決アプローチが取られているのかを紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340060/images/bodyimage1】
日本語AI音声が不自然に感じられる理由
●抑揚や語尾など、日本語特有の話し方の難しさ
日本語AI音声が不自然に感じられる要因の一つとして、
抑揚や語尾、間の取り方といった日本語特有の話し言葉の表現が挙げられます。
文法的には正しくても、会話としてのリズムやニュアンスが十分に再現されない場合、
視聴者に違和感を与えてしまうことがあります。
●人名・固有名詞の読み間違いが与える影響
日本語AI音声では、人名や地名、専門用語など、固有名詞の読み間違いが起こりやすい点も課題とされています。
とくに動画ナレーションでは、一箇所の読み違いが全体の印象を左右してしまうケースも少なくありません。
●生成後に修正しづらいという制作上の課題
さらに、多くのAI音声生成ツールでは、一度生成した音声を部分的に修正・再編集しにくいという問題も指摘されています。
読み間違いに気づいた場合でも、音声全体を作り直す必要があり、制作効率の面で負担になることがあります。
こうした背景から、動画制作の現場では、音声を生成できるかどうかだけでなく、生成後にどこまで調整・編集できるかが、日本語AI音声を実用的に活用できるかどうかの判断基準になりつつあります。
豊富なボイスバリエーションと多言語に対応したAI音声生成を動画編集で活用|Edimakor
日本語AI音声の不自然さや扱いにくさは、音声そのものの品質だけでなく、制作の流れの中でどのように使われているかとも深く関係しています。
そのため、ツールを選ぶ際には、単体の音声生成精度だけを見るのではなく、動画編集の流れの中で音声を確認・調整できるかどうかが、一つの判断基準になります。
こうした考え方に基づく選択肢として、動画編集ソフト内でAI音声生成を行えるHitPaw Edimakor が挙げられます。
Edimakorのおすすめポイント(1)
日本語TTSの自然さを、用途に合わせて使い分けられる
AI音声を実用的に使うには、単に「聞こえる」だけでなく、動画の内容や話し手のイメージに合っていることが重要になります。
HitPaw EdimakorのAI音声生成は、テキストから読み上げるTTS形式を採用し、日本語だけでも260種類以上の音声タイプに対応しています。落ち着いたナレーション、ややカジュアルな解説、商品紹介向けの明るいトーンなど、用途や話し手のタイプに応じた音声を選びやすいのが特長です。
さらに、感情の強さやピッチも調整できるため、機械的になりがちなAI音声でも、動画の雰囲気に合わせた自然な話し方に近づけることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340060/images/bodyimage2】
EdimakorのAI音声合成機能もっとを見る→https://reurl.cc/5b9qOv
