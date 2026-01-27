Haier社、2026年全豪オープン（Australian Open）で注目される：公式パートナーがスマートなイノベーションおよび目的意識で試合盛り上げる

メルボルン、オーストラリア、2026年1月26日 /PRNewswire/ -- 世界No.1大手家電ブランドのHaier社は、2026年に全豪オープン（Australian Open）との戦略的パートナーシップを継続し、世界で最も権威あるスポーツイベントで注目を集めました。メルボルン・パークに戻ってきたHaier社は大会の雰囲気を強化し、世界中のファンにゼロ・ディスタンス体験を実現するため、エリート選手のパフォーマンスとスマートホーム生活の精度によるギャップを埋めます。

今年、Haier社の存在は従来のブランド力を超えて、テニスコートをイノベーションと社会的影響をもたらすダイナミックなプラットフォームへと変貌させます。

一流選手たちは精度を豪快に見せるため、テニスコートに直接配置されたHaier社の家電製品に狙いを定めてショットを放ちます。Haier社の洗濯機と乾燥機が高価値の標的となり、このチャレンジの収益はすべてオーストラリア・テニス財団（Australian Tennis Foundation）に寄付されました。Haier社は製品をアクションの中心に組み込むことで、ブランドが「より良い生活 （better life）」を促進する方法について示し、試合の楽しさが地域社会の支援にもつながることを保証しました。



Haier Shines at Australian Open 2026



審判がフェアプレーの静かな守護者として見守るように、Haier社の家電製品は何百万世帯を支援する静かなバックボーンの役割を果たしています。「存在しても気づかれない」性能を実現し、業界イノベーションで誰もが認めるチャンピオンの座に立ちながら、日常生活の脇役を果たします。



Haier Shines at Australian Open 2026: Official Partner Elevates the Game with Smart Innovation and Purpose



「全豪オープン（Australian Open）で新たな面白い一歩を進みつつ、この世界クラスのイベント精神を世界中のファンの皆様にお届けしたいと思います」とHaier Groupの副社長兼最高ブランド責任者であるWang Meiyan氏が述べました。「2026年、当社はメルボルンをはるかに超えて、楽しさを広げる包括的なグローバル・ロードマップを開始します。このイニシアチブは、ファンの参加、スポーツのイノベーション、テクノロジーにおける1年間の祭典を象徴し、世界中のコミュニティがスポーツへの共通の情熱を通じてつながる機会をもたらします。

この開始を記念して、Haier社は世界中の熱狂的なファンをメルボルンに招待し、グランドスラムの興奮をより身近な存在にします。この限定的な促進活動では、テニス界の人気選手として知られるCasey Dellacqua氏、Alicia Molik氏、Tommy Haas氏が登場し、インタラクティブなコーチ・クリニックを開催して会場でファンと直接交流します。



Haier’s commitment to tennis extends well beyond the Australian summer



Haier社のテニスに対するコミットメントは、オーストラリアの夏をはるかに超える。ATPツアーのゴールドパートナー（Gold Partner of the ATP Tour）として、Haier社は2026年シーズン中、テニスコートでブランド認知、上質なホスピタリティ体験、主要トーナメントの-会場で製品統合により、卓越したサービスを提供し続けて、最新のスマート-生活イノベーションを紹介するグローバルなプラットフォームを提供します。このブランドはATPのデジタル・チャンネルで紹介されることでも恩恵を受け、10億人以上のオンライン視聴者に配信されます。

全豪オープン（Australian Open）に続き、Haier社は野望的な「未来のチャンピオン」（Future Champions）プログラムを展開し、東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、日本でジュニアサッカー大会を開始します。このような取り組みはイギリスのサッカー選手による親善試合で強化され、地元クラブの人気選手、モチベーションを高めるワークショップ、地元のファンフェスティバルなどが行われます。Haier社は東南アジアでハイアール杯バドミントン（Haier Cup Badminton）を開催することで従来イベントを継続する一方、より幅広い層の若い選手たちを取り込むため、今年は初のハイアール杯バスケットボール（Haier Cup Basketball）大会を開始します。

この1年の過程は、中国の青島でハイアール・ファンクラブ・アルティメット杯（Haier Fans Club Ultimate Cup）でフィナーレを迎えます。この壮大な祭典では、世界中のサッカー、バスケットボール、バドミントン大会を支援するチャンピオンがちが集まって忘れられないフィナーレが飾られます。

全豪オープン（Australian Open）を皮切りに、Haier社はこの一年中のエンゲージメント戦略を通じて100,000人以上の新たな世界的ファンを獲得することを予想しています。ハイハール・ファンクラブ2026年（Haier Fans Club 2026）によって同ブランドの活動拠点が拡大され、世界中の視聴者にスマートな生活のビジョンを促進しながら、世界で最も権威のあるスポーツイベントと連携します。

（日本語リリース：クライアント提供）

