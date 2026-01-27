寝返りも安心、寒い夜の寝冷え対策に。 ふんわりあたたか、popomiの6重ガーゼスリーパーが新登場！
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「6重ガーゼスリーパー」を発表いたしました。本商品は、やさしい肌触りを持つ綿ガーゼを採用した“着るお布団”として、冬の夜の快適な眠りをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340065/images/bodyimage1】
【寒い季節の寝冷え対策に。ふんわりやさしく包み込むスリーパー】
冬の寒さが深まる今、何度布団をかけなおしてもすぐ蹴とばしてしまったり、体温調整がうまく出来ない赤ちゃんや小さなお子さまの寝冷えに悩むご家庭も多いのではないでしょうか。
popomiの「6重ガーゼスリーパー」は、“着るお布団”のように体をまるごと包み、適度なあたたかさと通気性を両立。寝返りや寝相の変化で布団がはだけても、スリーパーがしっかりカバーしてくれるため、夜中の冷えからしっかり守ってくれます。
軽やかでありながら空気を含んであたたかく、厚すぎないガーゼ生地は、冬の室内環境にぴったり。重ね着しすぎず、自然な温度で眠れる設計が特長です。
【洗うほどふんわり気持ちいい、敏感な肌にも安心】
素材には、綿100％のガーゼを6層重ねた「6重ガーゼ」を採用。空気をたっぷり含む構造により、冬はあたたかく、夏はムレにくい快適な着心地を実現しました。綿ガーゼは吸水性・速乾性に優れ、おむつ漏れや寝汗もやさしく吸収。さらに、お洗濯を重ねるほどに生地がやわらかく育ち、“育てるガーゼ”と呼ばれるほどふんわり感が増していきます。毎日使うものだからこそ、敏感な肌にも安心して使える肌ざわりで、寒い冬は保温性であたたかく、一年中使いやすいアイテムです。
【ギフトにもぴったり。選べるpopomiオリジナルの全9柄】
やさしい色味とシンプルな柄が魅力の、popomiオリジナルデザイン。「抗菌もちもちプレイマット」で人気の柄も登場し、マットとあわせて楽しめるラインナップです。性別を問わず、シーンやお好みに合わせて選びやすい全9柄を取り揃えました。ご自宅用はもちろん、出産祝いや季節のギフトにもぴったりです。
発売を記念して、通常1枚2,680円（税込）のところ、クーポン利用でお得なセット割引を実施中です。
・2枚購入 → 480円OFF（1枚あたり2,440円）
・3枚購入 → 1,140円OFF（1枚あたり2,300円）
※キャンペーンは予定数に達し次第、予告なく終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【商品概要】
商品名：6重ガーゼスリーパー
価格：2,680円（税込）
サイズ：56×44cm（首回り30cm、首幅1cm、脇幅2cm）
素材：綿100％
重さ：193g
カラー：9色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-6sleep-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340065/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340065/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
