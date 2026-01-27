リチウムイオン電池産業の拡大に伴い注目される「直接リチウム抽出法」。市場動向を含む最新情報をIDTechExが無料ウェビナーで解説します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『直接リチウム抽出法：効率性と持続可能性による世界のリチウム供給の再構築』と題したウェビナーを、2026年1月29日（木）に開催します。
リチウムイオン電池産業が拡大を続ける中、需要を満たすためのリチウム生産の規模拡大と、持続可能かつ効率的で、世界中の様々な市場に機会を創出する手法によるリチウム生産の必要性が高まっています。直接リチウム抽出（DLE）技術は、こうした要件を満たすことを目的とした新たな一連のプロセスであり、さまざまな種類のかん水を利用して、広範かつ持続可能な抽出を可能にします。DLEは急速に注目を集めており、今後のリチウム生産において極めて重要な役割を果たすと見られています。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのPranav Jaswaniが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『直接リチウム抽出法：効率性と持続可能性による世界のリチウム供給の再構築』
（Direct Lithium Extraction: Reshaping Global Lithium Supply Through Efficiency & Sustainability）
開催日時： 2026年1月29日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/DLEWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340034/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 現在のリチウム生産の状況
- DLEの成長に向けた主要な市場ドライバー、政策、障壁
- DLE技術の種類別技術経済性パフォーマンス比較
- DLE市場における主な動向および最新情報
- 世界のリチウム供給市場に対するIDTechExの見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを12月に発行しました。
『直接リチウム抽出法（DLE） 2026-2036年：技術、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/direct-lithium-extraction/1140
直接リチウム抽出法、硬岩採掘、塩水蒸発、堆積物の10年間予測。有力企業、プロジェクト、技術 - 吸着法、イオン交換法、溶媒抽出法、膜技術、電気化学技術。対象は米国、欧州、中国、南米。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
