リーブ21が大阪府から新商品の生産事業者に認定されました！ ～万博に出展した水質浄化シャンプーでカーボンニュートラルに貢献～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2026年に創業50周年を迎えます。この大きな節目にあたり、「発毛」の原点である頭皮頭髪の「洗浄」技術を環境分野へ応用した「水質浄化シャンプー」の関連商品「アクティシャンプーR」が評価されたことにより、リーブ21は大阪府から「令和７年度 新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業」の認定事業者として認定されました（経支第2022号・令和8年1月15日付）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340040/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340040/images/bodyimage2】
【大阪府の認定概要】
■認定新商品：水質浄化シャンプー関連商品
「アクティシャンプーR」
■認定期間：令和6年1月15日から令和11年3月31日まで
・認定特典：調達実績を大阪府のホームページ等で認定新商品をＰＲしていただけます。また、大阪府認定新商品の公式ロゴマークを認定商品への貼付等に活用できます。（右画像：新商品ロゴマーク）
■1976年の創業以来、リーブ21は一貫して「お客様の髪と頭皮を健やかに保つこと」に真摯に向き合ってまいりました。50年にわたる研究の中で辿り着いたのは、化学物質に頼らず、自然の力を最大化させる独自の洗浄技術です。
■これからの50年は、この技術でカーボンニュートラルに貢献します。
当社はこの度、50周年記念事業として、大阪万博で展示した「水質浄化シャンプー」を軸としたカーボンニュートラルを本格始動させます。
★ブルーカーボン：「アクティシャンプーR」は、使用した量の約20倍の水を浄化に寄与させることが大学の試験分析により実証（2020年4月）されています。シャンプーを流す家庭の排水が地球を洗う一歩へと変わります。
■社長メッセージ
「これまでリーブ21を支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。50年前、私たちは一人ひとりのお客様の悩みを解決するために歩み始めました。これからの50年は、その技術と情熱を地球という大きな生命体に向け、空気と水を清らかに保つ責任を果たしてまいります。髪を洗う日常のアクションが、地球を救うアクションになる。そんな未来を皆様と共に創りたいと考えています。」
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21、代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
