『グリードフォール：滅びゆく世界』の魅力を描く 日本語版ゲームプレイ紹介トレーラーを公開！ PS5版は2026年3月19日発売！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、本日PlayStation(R)5版『グリードフォール：滅びゆく世界』のゲームプレイ紹介トレーラーを公開いたしました。本トレーラーでは、同作のストーリー、世界観、ゲーム性を紹介いたします。価格は7,200円（税込）で、パッケージ版およびダウンロード版が2026年3月19日（木）に発売いたします。
PlayStation(R)5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 ゲームプレイ紹介トレーラー▼
https://x.gd/8zFVG
■ 滅びゆく世界で、己の伝説を刻め
『グリードフォール：滅びゆく世界』の物語は、前作『グリードフォール』の3年前が舞台。不治の疫病「マリコール病」によって旧大陸ガカネは未曾有の危機に陥り、人々の関心は資源と可能性を秘めた新たな孤島「ティア・フラディ」へと向いていく。
主人公はティア・フラディに暮らす原住民で、知識と自然の守護者「ドネイガド」の見習。修行を始めたばかりの主人公は、旧大陸から訪れた征服者たちに捕らえられ、運命が大きく変わることとなる。
疫病に侵された旧大陸で、囚人として過酷な扱いを受けながら、故郷への帰還を目指す主人公だが、その過程で、ティア・フラディと旧大陸の双方の根幹を揺るがす巨大な陰謀に巻き込まれていく。
プレイヤーの選択と行動が物語の行方を左右し、二つの世界の運命を決定づける。
■仲間と共に進もう
旅の途中、主人公は最大8人のパーティメンバーを仲間にでき、彼らはそれぞれ独自の物語や信念、そして秘密を抱えている。
パーティに加えることで情報を引き出したり、厄介な状況を切り抜けたりできる一方、時には判断次第で事態をさらに悪化させてしまうこともある。
仲間たちとの関係をどう築くかは、すべてプレイヤー次第。同志、友人、親友、ライバルなど、さまざまな関係に至ることとなる。
■戦闘の極意を極めよ
知識や交渉力を使って危機的状況を乗り越えることも可能だが、時には武力に頼るしかない場面もある。
タクティカルポーズを活用して、仲間と連携しながら敵の弱点を突き、強力なスキルを叩きこもう。
また、激しいアクションが好みのプレイヤーは、操作キャラクターに集中し、ほかの仲間を自律行動させることも可能。多彩な設定を活用して、自分好みの戦闘スタイルを作り上げよう。
■魅力溢れる世界の探検
主人公は帆船「コンスタンシア号」に乗り込み、複数の勢力が対立する広大な大陸ガカネを旅することとなる。壮麗な都市や多様な景観が広がる土地を巡り、各地に点在する謎を解き、財宝を見つけ出し、数々の危険に立ち向かおう。
プレイヤーの選択は世界に影響を与え、評判や同盟関係を変化させ、物語の結末を左右する。世界はその決断とともに姿を変え、冒険の行く末を決定づける。
■3gooによる新たな日本語ローカライズ
多くの海外ゲームを国内向けにリリースしてきた3gooがローカライズを担当。多くの分岐を持つ重圧な物語を、細かいニュアンスまで翻訳された日本語テキストで楽しもう。
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
