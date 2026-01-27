東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」第4回 アニメーター・漫画家 起業セミナーに、弊社代表・北村が登壇～AI時代の“二極化”を踏まえた、制作体制とキャリア戦略の未来地図を提示～
報道関係者各位
2026年1月27日
株式会社海馬（Kaiba Co., Ltd.）
【参加無料｜現地参加 先着100名】
東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」
第4回 アニメーター・漫画家 起業セミナーに、弊社代表・北村が登壇
～AI時代の“二極化”を踏まえた、制作体制とキャリア戦略の未来地図を提示～
株式会社海馬（本社：東京都、代表取締役：北村勝利、以下「当社」）は、東京都が主催する「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」の一環として開催される**第4回 アニメーター・漫画家 起業セミナー（現地開催／参加無料）**において、当社代表の北村が登壇することをお知らせいたします。
本セミナーは、アニメ・漫画産業において事業展開を目指すクリエーター／起業家等を対象に、グローバル時代に必要となる視点、実務的な論点、そして人脈形成の機会を提供するものです。
第4回となる今回は、「AIはクリエーターを二極化させる――スタジオ型プロフェッショナルとコミュニティ型量産の未来地図」をテーマに、制作・チーム設計・収益モデル・市場への向き合い方を俯瞰し、今後のキャリアと事業の選択肢を整理します。あわせて、現地参加者同士の交流を目的とした**ネットワーキング（名刺交換会）**も予定されています。
■開催概要
●イベント名
東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」第4回セミナー
「AIはクリエーターを二極化させる――スタジオ型プロフェッショナルとコミュニティ型量産の未来地図」
●日時 2026年2月24日（火）18:00～19:40（17:30開場）
●会場 東京コンテンツインキュベーションセンター
〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14階
（東京メトロ「中野坂上駅」直結）
●定員 先着100名（コンテンツ業界関係者、主にクリエーター対象）
●開催形式 リアル（集合型）※ネットワーキング（名刺交換会）あり
●参加費 無料（事前申込制）
●申込締切 2026年2月23日（月）17:00
●主催 東京都（事務局：株式会社ABCアニメーション）
■プログラム（予定）
1. 東京都「世界に羽ばたくアニメーター等育成支援事業/現代版トキワ荘起業家育成プログラム」概要説明（10分）
2. トークセッション（70分）
【トークテーマ】
・「OBETA AI STUDIO」が誇る専任AI研究員の活動とは～ほんとに使える生成AIの再定義～
・ 日本最大級の生成AIコミュニティ「#SOZOビレッジ」は＜日本国民のAI格差＞を解消する！！
・ AI表現の可能性はアニメーションビジネスを変革し続けるのか？
- AI映像『小泉八雲のKWAIDANの世界』が地域と世界を繋ぐ
- #SOZOコラボが促すAIクリエーターへの「ビジネスで稼ぐ」意識
・OBETA AIが見据える“AIプロフェッショナルの流儀”と#SOZOビレッジが生む「教えることで育つAI人材」～両者はどこで共創できるのか？～
- 生成AI時代のクリエーターの未来像と取るべき戦略 ― 個人は組織に勝てるのか、コミュニティは会社を超えるのか！？
3. 名刺交換・交流タイム（20分）
■登壇者
【株式会社ディー・エル・イー 代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮 様】
