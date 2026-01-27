SoftwareONE Japan株式会社

ソフトウェアおよびクラウドソリューションのグローバルカンパニーであるSoftwareOneはこのたび、IDC MarketScape：Worldwide Software Asset Management (SAM) Managed Services 2025-2026 Vendor Assessment において「リーダー」として認定されたことを発表いたします。IDC は従来より全世界の主要なテクノロジープロバイダーについて評価を行っていますが、当分野における評価は同社にとって初めてのものとなります。

IDC によれば、この度 SoftwareOne がリーダーに選出された理由として、全世界規模の IT資産管理（ITAM）の展開、ツールに依存しないサービス提供体制、およびソフトウェア資産管理（SAM）、FinOps、SaaS管理、ESG/GreenOps を統合するアプローチを挙げています。

SoftwareOne の共同最高経営責任者（CEO）Raphael Erb は次の様に述べています。

「IDC MarketScape においてリーダーとして認められたことは、お客様が当社に寄せられる信頼を強く裏付けるものです。当社はお客様組織が複雑性を乗り越え、確信を持ってより賢明な意思決定を行えるようご支援しており、今回の認定は私たちが日々お客様に提供する価値をさらに強固なものにします。」

マネージドサービスパートナーがこれまで以上に重要である理由とは

IDC によるこの報告書によると、企業はソフトウェアライセンス、SaaSポートフォリオ、そしてハイブリッドクラウド活用が益々複雑になってゆく事態に直面しています。その結果、エンドツーエンドのライフサイクルガバナンス、グローバル規模での拡張可能なサービス提供、AI による最適化インサイト、そしてプロアクティブな監査対応支援を提供できるマネージドサービスパートナーへの需要が

高まっています。

今回のIDC 評価では、SoftwareOne が AI による自動化と標準化されたデータモデルを活用し、お客様組織が一貫性のある正確な分析と最適化による成果達成をどう支援しているかについても強調されています。

また SoftwareOne は、グローバル規模での強力なサービス提供ネットワーク、多言語対応のサービスセンター、そして調達から導入、使用状況監視、最適化、廃棄まで、ソフトウェアライフサイクル全体にわたる顧客サポート能力により、「リーダー」として認定されています。

IDC のレポートはさらに、SoftwareOne のサービス品質と対応力に対する顧客満足度、ならびに積極的なガイダンスとコミュニケーションの重要性を指摘しています。

今回当社と同様に SAM 評価において「リーダー」として挙げられている企業の中に、サンフランシスコに拠点を置く独立企業である Anglepoint がありますが、同社は SoftwareOne が過半数の株式を保有している企業となります。

IDC MarketScape Report について

IDC MarketScape：Worldwide Software Asset Management Managed Services 2025-2026 Vendor Assessment では、11社のグローバルプロバイダーについて、現在の実力と将来の戦略を評価しています。IDC は、統合された SAM＋FinOps 運用モデル、予測分析、コンプライアンスワークフロー全体での自動化の進展、および ESG に準拠したソフトウェアガバナンスの重要性の高まりといった主要なトレンドを指摘しています。

出典：IDC MarketScape, Doc #US53013325e, December 2025.

当社の SAM および FinOps サービスについて詳しくご覧いただき、IDC MarketScape の抜粋全文をダウンロードするには、当社ウェブサイト(https://www.softwareone.com/en/now/idc-sam-marketscape-2025)をご覧ください。

■SoftwareOneについて

SoftwareOne はソフトウェアおよびクラウドソリューションをグローバル規模でご提供する企業です。70か国以上に拠点を持ち、約13,000名のプロフェッショナルを擁する当社は、グローバルなスケールとローカルな専門性を融合させることにより、お客様のコスト削減、成長加速、そして複雑化するIT環境の的確な対応をご支援致します。またクラウド、ソフトウェア、データ、AI分野における高度な専門知識を活用し、お客様組織のモダナイゼーション、イノベーションの推進、そしてお客様が IT投資から最大限の価値を引き出すことを可能にします。スイスに本社を構える SoftwareOne は、スイス証券取引所（SIX）およびユーロネクスト・オスロ証券取引所に上場しており、そのティッカーシンボルは SWON となっています。詳細は www.softwareone.com(https://www.softwareone.com/ja-jp/)をご覧下さい。

※当リリースは、2026年1月15日に、スイスにおいて発表されたプレスリリース(https://www.softwareone.com/ja-jp/media-releases/2026/01/15/softwareone-recognized-as-a-idc-marketscape-leader)の抄訳です。