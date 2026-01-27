【2026年Web集客どうする？】不確実な時代を勝ち抜くWeb戦略・Web集客とは？ 本も出版しているプロに直接相談出来る「期間限定・Web集客無料オンライン個別相談会」を開催

株式会社ゴールデザインフォース

Web戦略・Web集客支援を行う 株式会社ゴールデザインフォース（本社：東京都港区・代表取締役：小山茂樹）は、2026年の経営環境を見据えた企業支援強化の一環として、Web戦略・Web集客に特化した「期間限定・Web集客無料オンライン個別相談会」を開始しました。

少子高齢化・円安・物価高等、経営環境の変化が加速し不確実な時代になる中、「Web集客をやらないといけないがどうやれば正解なのかが分からない」「Web集客をやっているがうまくいっておらず不安」といった声が中小企業を中心に増えています。

そういった各企業の問題や不安を払拭していけたらという思いから、本相談会は企画されました。

大企業から中小企業まで多数の支援実績を持ち本も出版をしているWe戦略・Web集客のプロフェッショナルが直接対応し、各企業の現状や課題に応じたWeb戦略・Web集客について個別にコンサルティングをします。

■ 背景・2026年に向けて進む「Web集客の二極化」

近年、Web集客は「施策を実施すれば一定の成果が出る時代」から、「Web戦略の質によって成果が大きく分かれる時代」へと移行しています。

特に2026年に向けては、

●少子高齢化・円安・物価高等による売上や利益の低下

●市場に対するより一層の競合他社の参入と競争の激化

●同じ市場でもWeb集客で成果が出ている企業と出ていない企業の二極化が進む

といった変化がより顕著になる事が予測されています。

こうした状況下では、場当たり的なWebサイト制作やWeb集客の対策等では成果を出し続けるのが難しいのが現実です。

今回株式会社ゴールデザインフォースでは、各企業のWeb集客の問題や不安を払拭する事がこれからの日本の経済の成長に必要だと考え、また大多数の企業に向けてのセミナー形式ではなく企業毎にカスタマイズした形でコンサルティングをする方がより各企業の成果に結びつきやすいと考え、「期間限定・Web集客無料オンライン個別相談会」を企画しました。

本を出版出来るレベルの大企業から中小企業まで多種多様な豊富な支援実績とそこから導かれた成功パターン等をベースに実際の「売上5倍」や「お問い合わせ8倍」といった具体的な事例もお話しながら、各企業毎にWe戦略・Web集客のプロフェッショナルがコンサルティングを無料で行います。

■本相談会の特長

●We戦略・Web集客のプロフェッショナルが直接対応

●現状のWeb集客の対策等を客観的に診断

●2026年を見据えたWeb集客の改善ポイントやWeb戦略の方向性を明確化

●売り込みを前提としない相談型スタイル

●これからWeb集客を強化したい企業から既にWeb集客をやっているがもっと強化をしたい企業までどのような段階の企業でも参加しやすい内容となっています

■こんな企業や経営者や御担当者におすすめ

●Web集客をやらないといけないがどうやれば正解なのかが分からない企業や経営者や御担当者

●Web集客をやっているがうまくいっておらず不安な企業や経営者や御担当者

●2026年以降を見据えたWeb戦略・Web集客を考えたい企業や経営者や御担当者

●第三者のプロフェッショナルの視点で現状を客観的に把握したい企業や経営者や御担当者

●Web広告を実施しているが成果が伸び悩んでいる企業や経営者や御担当者

●Web集客の対策が場当たり的になっている企業や経営者や御担当者

●Web集客の対策が属人的になっている企業や経営者や御担当者

■本相談会概要

内容：Web戦略・Web集客・個別相談

形式：オンライン（Web会議）

開催期間：2026年1月14日～1月30日（期間限定）

対象：法人・個人事業主

参加費：無料

※詳細：お申し込み方法は、公式Webサイトよりご確認ください。

URL：https://www.goaldesignforce.com/contact-consulting/

■ 株式会社ゴールデザインフォースが選ばれる理由

■ 株式会社ゴールデザインフォースについて

株式会社ゴールデザインフォースは、経営戦略の視点を重視したWeb戦略の策定を強みとし、Web戦略に沿ったWebサイト制作、ランディングページ制作、ECサイト制作、Web集客、Web広告、SEO対策等、総合的なWeb戦略策定から実行まで一貫して支援する経営問題解決の為のWe戦略・Web集客支援会社です。

年商数兆円規模の上場企業から年商1億円未満の中小企業まで、業種・規模を問わず多数の支援実績を持ち、6～10年以上連続契約のクライアントもかなりの数に上り、短期的ではない中長期的な関係を築く事を重要視しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社ゴールデザインフォース

代表取締役：小山 茂樹

所在地：東京都港区赤坂2-16-6

事業内容：

Web戦略コンサルティング・Web集客支援・Web広告支援・Webサイト制作支援・ECサイト制作支援等

URL：https://www.goaldesignforce.com/

書籍：「My Web Strategy・経営とWeb戦略とGDF法」