【2026年最新版】花粉飛散量は東北・関東エリアで例年より多いと予測花粉症にはオンライン診療SOKUYAKUで対応

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、オンライン診療サービス「SOKUYAKU（ソクヤク）」において、花粉症シーズンに向け、保険適用可能かつ自宅から出ずにスマホで受診が完結するオンライン診療の活用を提案します。花粉症は、症状がつらい時期ほど外出や待ち時間が負担になり、受診を後回しにしてしまうこともありますが、SOKUYAKUでは、オンラインで無理なく医師に相談できる選択肢として、花粉症シーズンの受診ハードル低減をサポートします。

■2026年春の花粉飛散予測：東日本・北日本で例年より多い見込み

2026年春の花粉飛散量は、西日本では例年並みの所が多い一方、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もある見込みです。また、スギ花粉は2月上旬に九州や東海などで飛散開始となる見込みで、九州から関東の広い範囲では2月中旬、北陸から東北は2月下旬～3月中旬の見込みとされています。

※一般財団法人 日本気象協会(https://www.jwa.or.jp/) の「2026年春の花粉飛散予測（第3報）」

参考：2026年花粉の飛散傾向

■花粉症は「症状が強くなってから」ではつらさが残ることも

花粉は本格的な飛散開始前から微量が飛び始めることがあり、症状が強く出てから治療を始めてもピーク時のつらさを抑えきれない場合があります。一般的には、飛散開始の2週間前～1か月前からの服用開始（初期療法）が推奨されることもあり、「まだ大丈夫」と思う時期から医師に相談することが重要です。

■花粉症には、オンライン診療という選択肢

SOKUYAKUとは、オンラインで医師の診察を受け、そのままオンライン服薬指導、薬の配送まで一気通貫でお薬を受け取れるオンライン診療サービスです。軽症の場合は市販薬で対応できるケースもありますが、以下のようなサインがある場合はSOKUYAKUで医師に相談してみましょう。

・鼻づまりが強く、眠れない

・目のかゆみ・充血が強い

・仕事・学業に支障が出ている

・喘息を併発している／呼吸器症状がある

SOKUYAKUでは土日祝日もオンライン診療での受診が可能です。2026年の花粉の飛散開始はほぼ例年並みではありますが、早めの治療を行い出来るだけ症状を抑え、花粉シーズンを乗り切りましょう。

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能を備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL ：https://sokuyaku.jp/

ジャンル ：メディカル 医療

ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：665百万円（2025年11月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/