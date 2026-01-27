『頭文字D』”365日 お誕生日キーチェーン”が、「大阪オートメッセ」に限定登場！（大阪初登場）

あなたの誕生日のキーチェーンを見つけよう！「大阪オートメッセ2026」に『頭文字D』デザインの365日アクリルキーチェーンが限定登場！

株式会社フェイス頭文字D 365日(全366種)アクリルキーホルダー

大阪オートメッセ2026「CAMSHOP.JP」にて365日キーチェーンを販売致します。

本商品は、CAMSHOP（石川県白山市 運営：株式会社フェイス）が企画販売する『頭文字D』の世界観を楽しめるキーチェーン。

誕生日や記念日など、1年366日すべての日付を網羅した全366種類のアクリルキーチェーンは、各日付ごとに異なるイラストを配したファン必携のアイテムです。自分の誕生日を探して楽しむのはもちろん、大切な人へのプレゼントや、同じ日付を持つ仲間同士で揃えるなど、多彩な楽しみ方が広がります。

1/1から12/31までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。

自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに“特別な1点”としてお楽しみいただけます。

材質は軽量のアクリルで、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっています。さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心。

『頭文字D』の世界を日常の中でお感じいただけます。キーホルダーやワンポイントのチャームとしてぜひご使用ください。

本製品は公式ライセンスを取得しております。

ファンの皆さまに手に取っていただける貴重な機会です。「大阪初」となりますのでぜひイベント会場にてお求めください。



(C)しげの秀一／講談社

「Japan Mobility Show」のほか、オンラインショップからもご購入できます。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）

・会場：インテックス大阪

・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2

「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。

大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、

来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント

大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/

