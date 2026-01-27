朝ドラ「ばけばけ」で話題のラフカディオ・ハーン＝小泉八雲。ハーン研究の第一人者による歴史的名著『小泉八雲』平川祐弘著、河出文庫から1月27日発売！　八雲代表作『怪談・骨董』も続々重版出来！

河出書房新社『小泉八雲』平川祐弘著 河出文庫

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）より、平川祐弘*氏による評伝『小泉八雲』（河出文庫／税込定価1,540円）を、2026年1月27日に発売いたします。

（*「祐」は「示＋右」の正字）

また、小泉八雲の代表作「耳なし芳一の話」「雪女」などを収録したロングセラー『怪談・骨董』（河出文庫／税込定価990円／平川祐弘訳）は2026年1月16日に重版出来、累計8刷となりました。

そのほか、八雲のエッセイ・評論15編を収めた『心』（税込定価1,100円／平川祐弘訳）、来日前の小説集『チータ・ユーマ』（税込定価1,100円／平川祐弘訳）も河出文庫から発売中です。

・2025年度後期 連続テレビ小説「ばけばけ」大好評放映中！

連続テレビ小説「ばけばけ」は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描きます。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語です。

・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とは？

出典：Wikimedia Commons（Public Domain）小泉 八雲（こいずみ やくも 英名：Lafcadio Hearn）

1850年、ギリシャのレフカダ島に生まれたイギリス人の作家・英文学者。

日本の風俗・文化を西洋に紹介したことで知られる人物である。父はアイルランド人の軍医、母はギリシャ人。19歳で単身渡米し、ジャーナリストとして活躍。

1890年、ハーパー社の通信員として来日し、91年に日本人の小泉セツと結婚、96年帰化して「小泉八雲」と名乗る。島根県松江中学校、第五高等学校、東京帝大などで英文学を講じながら、欧米に日本を紹介する著書を数多く刊行した。代表作に『怪談（Kwaidan）』『心（Kokoro）』『日本の面影（Glimpses of Unfamiliar Japan）』などがある。

八雲の作品は、異国の文化をただ観察するにとどまらず、深い理解と共感をもって描かれており、西洋読者に対して日本文化の豊かさと精神性を伝える役割を果たした。1904年、東京にて54歳で死去。現在も、日本と西洋の架け橋となった作家として高く評価されている。

・代表作収録のロングセラー『怪談・骨董』、エッセイ『心』も重版出来！

『怪談・骨董』河出文庫『心』河出文庫

ロングセラー『怪談・骨董』 河出文庫

「耳なし芳一の話」「雪女」など、日本に伝わる伝説や怪談を文学として再話した傑作群を収める、小泉八雲の二大作品集『怪談』『骨董』を、ハーン研究の第一人者・平川祐弘氏が個人完訳。

エッセイ『心』 河出文庫

明治日本に永住し、日本の文化を世界へ発信したラフカディオ・ハーン＝小泉八雲。「停車場にて」「ある保守主義者」他、珠玉のエッセイ・評論15編を収めた、日本解釈者ハーンの代表作。

没後120年以上経つ今も人々を魅了し、注目を集める小泉八雲＝ラフカディオ・ハーン。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の副読本としても、ぜひおたのしみください！

・新刊『小泉八雲』 河出文庫

著者：平川祐弘

仕様：文庫判／552ページ

発売日：2026年1月27日

税込定価：1,540円（本体価格1,400円）

ISBN：9784309422411

出版社：河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422411/

※電子書籍は2月以降に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

