桜に着想を得た春限定コレクションが2026年3月5日(木)より新登場

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

ブルーボトルコーヒージャパン合同会社（本社：東京都江東区）は、2026年3月5日(木)より春の訪れを感じていただけるような桜に着想を得たドリンクやフード、アイテムなどを全国のブルーボトルコーヒー カフェ*で発売いたします。日本の春を象徴する桜がもつ、静かで心を高揚させる美しさと文化的な背景にインスピレーションを受け、ブルーボトルコーヒーらしいシンプルでクラフトマンシップに満ちたメニューやアイテムなどを通して、この季節の喜びをお届けいたします。

ドリンクには、桜のフローラルな味わいをお楽しみいただける「チェリーブロッサムラテ」と、新たに「抹茶チェリーブロッサムラテ」が登場いたします。パウンドケーキにはコーヒーとの相性を考えてお作りしたこの季節にぴったりの「チェリーパウンドケーキ」がラインアップ。

少しずつあたたかさを増すこの季節のコーヒーライフを彩るアイテムには、日本限定で「KINTO（キントー）」と共に製作した「サクラ カップ」や、ブルーボトルコーヒー 銀座カフェでのドリンクウェアも手がける「yumiko iihoshi porcelain（ユミコ イイホシ ポーセリン）」と共に製作した「サクラ ラテ カップ」の2種類のオリジナルカップが登場します。京都の刺繍ブランド「京東都（きょうとうと）」がボトルロゴと桜の刺繍を施した「オリジナル 刺繍ハンカチ -SAKURA-」は、ギフトやこの時期の日本ならではのお土産にもぴったりです。

桜が咲くこの季節ならではの高まりを、ブルーボトルコーヒーと共にセレブレイトし、お楽しみいただけると嬉しいです。

CHERRY BLOSSOM SPECIAL DRINK

2026年3月5日(木)より、全国のブルーボトルコーヒー カフェ*にて、桜のフローラルな味わいをお楽しみいただけるドリンクが期間限定で登場いたします。ラインアップには、昨年も多くのゲストにお楽しみいただいた「チェリーブロッサムラテ」に加え、今年は新たに「抹茶チェリーブロッサムラテ」をご用意いたしました。桜の繊細でフローラルな味わいに、桜の景色を思わせるルビーチョコレートを添え、見た目でも春のわくわく感や華やかさをお楽しみいただけます。この季節しか味わえないドリンクを、居心地の良いカフェやお散歩中、ピクニックシーンなどでぜひお楽しみください。

【3月5日(木)発売・期間限定】

チェリーブロッサムラテ（HOT／ICED） 850円

水面を漂う桜の花びらのような見た目も美しいシーズナルラテ。エスプレッソにチェリーブロッサムウォーターを使った特製シロップを合わせ、桜の繊細でフローラルな味わいをお楽しみいただけます。桜を思わせる淡いピンク色のルビーチョコレートをトッピングすることで、ほんのりとした酸味とフルーティーさが調和し、奥行きのある味わいが広がります。この季節しか味わえないラテをぜひお楽しみください。

※エスプレッソは＋121円でシングルオリジンエスプレッソに変更可能です。

【3月5日(木)新発売・期間限定】

抹茶チェリーブロッサムラテ（HOT／ICED） 980円

カフェでご好評いただいている抹茶ラテにも使用している京都の茶問屋「利招園茶舗（りしょうえんちゃほ）」の京都産抹茶「映緑（えいりょく）」に、チェリーブロッサムシロップを合わせた抹茶チェリーブロッサムラテが新たに登場します。チェリーブロッサムシロップのフローラルな香りが華やかに立ち上がり、奥行きのある豊かな味わいをお楽しみいただけます。トッピングに使用したルビーチョコレートのベリーのような風味がカカオのコクと重なり、桜の華やかさと、抹茶の落ち着いた風味をバランスよく引き立てます。シロップのやさしい甘みが抹茶の深い旨みをまろやかに包み込み、日本で親しまれてきた抹茶スイーツを思わせる親しみやすさを感じていただきながら、デザート感覚でお楽しみいただける一杯です。

SPRING SPECIAL FOOD

2026年3月5日(木)より、全国のブルーボトルコーヒー カフェ*にて、桜の季節に寄り添うパウンドケーキやギフトにもぴったりなクッキーを発売いたします。どちらもコーヒーとの相性を考えてお作りしているので、ぜひお気に入りのコーヒーと共にお楽しみください。

【3月5日(木)新発売・期間限定】

チェリーパウンドケーキ 720円

桜の季節のコーヒータイムに合わせた、春限定のパウンドケーキが登場します。サワークリームを使用した生地は、コクのある風味としっとりとした口溶けが特徴で、主役であるチェリーの甘酸っぱさをより鮮やかに引き立てます。バターとレモンゼストが香るクランブルをトップに重ねることで、食感のコントラストとともに、春らしい軽やかな余韻を表現しました。この時期限定のチェリーブロッサムラテはもちろん、お好みのコーヒーと共に、春のやわらかな日差しを感じながらお楽しみください。

【3月5日(木)新発売】

スノーボールクッキー ストロベリー 1,100円

いちごのやさしいピンク色が春の訪れを感じさせる、季節限定のスノーボールクッキーをご用意しました。風味豊かなバターとアーモンドパウダーを合わせた生地は、口の中でほろりとほどけるような、軽やかでやさしい食感が特徴です。砕いたマカダミアナッツの香ばしいカリッとした口当たりが、味わいに心地良いアクセントを加えます。外側にまとわせた甘酸っぱいいちごの香りと、内側に広がるナッツとバターのコクが調和する洗練された味わいに仕上げました。ころんとした可愛らしい形と春らしい彩りは、季節の贈り物やお手土産にもおすすめの一品です。

内容量：6個

※公式オンラインストアでも販売いたします。

※なくなり次第終売となります。

CHERRY BLOSSOM INSPIRED ITEMS

2026年3月5日(木)より、全国のブルーボトルコーヒー カフェ*と公式オンラインストアにて、桜に着想を得たアイテムを日本限定で発売いたします。この季節ならではのデザインやカラーが、桜シーズンの高揚感を引き立て、春の訪れを祝うひとときを彩ります。大切な方へのギフトやこの時期の日本ならではのお土産としていかがでしょうか。

【3月5日(木)発売・数量限定】

yumiko iihoshi porcelain for BLUE BOTTLE COFFEE

サクラ ラテカップ 4,620円

日本限定・数量限定で、桜の季節をセレブレイトする特別なラテカップをご用意いたしました。「手づくりとプロダクトの境界にあるもの」をコンセプトに、イイホシ ユミコ氏がデザインとプロデュースを手掛け、国内外に多くのファンを持つテーブルウェアブランド「yumiko iihoshi porcelain」と共に製作しました。ブルーボトルコーヒー 銀座カフェのために設計されたカスタマイズラテカップをベースに、桜の儚くやわらかな美しさを表現するため、淡いピンク色の特注釉薬を一から開発。裏面には「yumiko iihoshi porcelain FOR BLUE BOTTLE COFFEE」の印字を施し、他では手に入らない、今シーズンだけの特別仕様としてお届けします。

容量：300ml

【3月5日(木)発売・数量限定】

サクラ カップ 2,750円

桜の季節に寄り添い、いつもの一杯を特別なひとときへ導く日本限定のカップが誕生しました。ブルーボトルコーヒー カフェのサービスウェアなどでも親しまれ、「使い心地と佇まいが調和し、暮らしを心地よく豊かにする」をコンセプトに機能的で美しいデザインのテーブルウェアやドリンクウェア、インテリアアイテムなどを手掛ける「KINTO」と共に製作しました。日常使いしやすい「NORI」シリーズのタンブラーをベースに、穏やかな桜色の釉薬と桜モチーフ、控えめなボトルロゴをあしらった日本限定デザインです。一点ごとに異なる表情を持つクラフト感ある仕上がりで、波佐見焼ならではの素朴でマットな質感と、使いやすさを兼ね備えています。

容量：200ml

【3月5日(木)発売・数量限定】

オリジナル 刺繍ハンカチ -SAKURA- 1,760円

やわらかな日差しのあたたかさに思わず外へ出かけたくなる季節に向けて、特別なデザインのハンカチをご用意しました。新しい文化継承のかたち・刺繍の可能性を考える刺繍ブランド「京東都」と共に製作しました。吸水性と保湿性に優れたやわらかなガーゼ素材を使用し、心地良い肌触りに仕上げています。ボトルロゴと、淡いピンクの刺繍糸で表現した桜のモチーフを組み合わせたデザインは、春らしいあたたかみを添え、カフェでのひとときやお散歩の時間など日常のさまざまなシーンで季節を感じさせてくれます。日本ならではのお土産や季節のギフトにもおすすめの一枚です。

寸法：約35cm ｘ 35cm

*HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle CoffeeとHUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffeeを除く

※価格は全て税込表示

※発売日は予告なく変更となる可能性がございます

ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは

ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニア州・オークランドで誕生しました。世界中のコーヒー農園から仕入れた高品質で新鮮なコーヒーを国内の自社焙煎所で焙煎し、ご注文を受けてから丁寧に淹れた、おいしさを徹底的に追求したスペシャルティコーヒーをご提供しています。品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力として、「おいしいコーヒーは人生をより美しくする」というシンプルな信念のもと、おいしいコーヒーで世界をつなぐことを目指しています。現在はアメリカとアジア(日本、韓国、上海、香港、シンガポール)に合計100店舗以上のカフェを展開しています。 詳細はブルーボトルコーヒーの各SNSや公式オンラインストアをぜひご覧ください。

ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア：https://store.bluebottlecoffee.jp/

ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/bluebottlejapan/

ブルーボトルコーヒー 公式X：https://x.com/bluebottlejapan

ブルーボトルコーヒー カフェ一覧：https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/cafes

CAFE INFORMATION

※カッコ内はオープン日



・清澄白河フラッグシップカフェ （2015/2/6）

東京都江東区平野1-4-8

店舗面積 184.27m²

席数 49席

・青山カフェ （2015/3/7）

東京都港区南青山3-13-14

店舗面積 214m²

席数 62席

・新宿カフェ（2016/3/25）

東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿1階

店舗面積 155.19m²

席数 45席

・六本木カフェ（2016/9/16）

東京都港区六本木7-7-7

店舗面積 138.91平方メートル

席数 31席

・品川カフェ （2016/11/15）

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川3階

店舗面積 165.80 平方メートル

席数 31席

・三軒茶屋カフェ（2017/10/27）

東京都世田谷区三軒茶屋1-33-18

店舗面積 93.97m²

席数 33席＋テラスエリア

・京都カフェ （2018/3/23）

京都府京都市左京区南禅寺草川町64

店舗面積 452.98平方メートル （カフェエリア：64.98m²）

席数 44席 (Blue Bottle Studio - Kyoto - 5席）

・神戸カフェ （2018/7/20）

神戸市中央区前町1

店舗面積 217.8平方メートル

席数 63席

・池袋カフェ（2019/3/22）

東京都豊島区南池袋2-23-7

店舗面積 65.01平方メートル

席数 11席

・恵比寿カフェ （2019/7/19）

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿本館1階

店舗面積 85.07 平方メートル

席数 22席

・銀座カフェ （2019/8/16）

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2階

店舗面積 117.79 平方メートル

席数 56席

・京都六角カフェ （2019/12/13）

京都市中京区東洞院六角上る三文字町226-1

店舗面積 90.47平方メートル

席数 27席

・広尾カフェ (2020/6/11)

東京都渋谷区広尾 5-4-16 THE RESTAURANT 1階

店舗面積 95.70平方メートル

店内席数 28席

・NEWoMan YOKOHAMA カフェスタンド (2020/6/24)

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA 1階

店内席数 なし

・京都木屋町カフェ (2020/7/23)

京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2 立誠ガーデン ヒューリック京都 1階

店舗面積 123.29m²

店内席数 30席

・竹芝カフェ(2020/9/14)

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 3階

店舗面積 92.06平方メートル

席数 22席

・みなとみらいカフェ (2020/9/25)

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1

MARK IS みなとみらい GL 階

店舗面積 114.13平方メートル

席数 店内：26席 、 屋外ベンチ席：(2,3名がけ)12台

・ 渋谷カフェ (2021/4/28)

東京都渋谷区神南1-7-3 渋谷区立北谷公園内

店舗面積 216.11平方メートル

席数 1階：11席、2階：37席、屋外ベンチ：(1,2名がけ) 12台

・HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee (2021/5/25)

京都府京都市中京区弁慶石町56 1928ビル 1階「HUMAN MADE 1928」内

店舗面積 59.23平方メートル

席数 12席

・HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle Coffee（2021/7/21）

東京都渋谷区神宮前 2-6-6 和外苑レジデンス105 「HUMAN MADE OFFLINE STORE」内

店舗面積 54.61平方メートル

席数 なし

・梅田茶屋町カフェ（2021/7/24）

大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟1・2階

店舗面積 345.81平方メートル

席数 56席

・白井屋カフェ（2021/9/17）

群馬県前橋市本町2-2-15「白井屋ホテル」敷地内、馬場川通り沿い

店舗面積 78.55平方メートル

席数 店内：18席、屋外ベンチ：（1,2名がけ）1台

・神戸阪急カフェ（2022/8/31）

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館1階

店舗面積 172.7平方メートル

席数 店内：37席、 屋外ベンチ：（2名がけ）11台

・代官山カフェ（2023/12/20）

東京都渋谷区代官山町 20-23 フォレストゲート代官山 MAIN棟1階

店舗面積：295.54 m²

席数：店内:63席 屋外:12 席

・福岡天神カフェ（2024/2/9 ）

福岡県福岡市中央区天神2-2-20 警固神社社務所ビル1階

店舗面積 335.55平方メートル

席数 店内：77席 屋外：30席

・名古屋栄カフェ（2024/4/23）

愛知県名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 1 階

店舗面積 311.37m2

席数 72席

・豊洲パークカフェ（2024/8/23）

東京都江東区豊洲2-3-6豊洲公園内 ブルーボトルコーヒー 豊洲パークカフェ

店舗面積：294.81平方メートル

席数：店内：36席 半屋外：40席

・高輪カフェ（2025/3/27）

東京都港区高輪 2-21-2 ニュウマン高輪 South 2F

店舗面積：49.32平方メートル

席数：なし（同フロア内にオープンスペースあり）

・名古屋ゲートタワーモールカフェ （2025/8/6）

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 2階

店舗面積 ：243.90平方メートル

席数：70席

・心斎橋カフェ （2025/9/19）

大阪府大阪市中央区南船場4-7-23

店舗面積 ：119.73平方メートル

席数：店内 : 38席 屋外：44席