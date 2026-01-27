【不機嫌な上司 vs 上機嫌な上司】管理職のイライラ原因は？幸せな上司になる鍵はメンバーの自走と判明

株式会社ミズカラ

認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラ（本社：東京都千代田区、代表取締役 山宮健太朗）は、2025年12月12日（金）に20歳～59歳の既婚有職男女500名を対象とした「管理職の憂鬱」に関する調査を行いました。

※本資料に含まれる調査結果は引用・転載可能です。ご掲載頂く際は、必ず『(株)ミズカラ調べ』 と明記下さい。

「不機嫌な上司」は何にイライラしている？

近年「管理職になりたくない」と考える若者が増加していることが話題となっています。終身雇用の崩壊やワークライフバランスの考え方の浸透なども背景にはあると思われますが、一番の理由はやはり「目の前の上司が幸せそうに見えないから」ではないでしょうか。

そこで、管理職を対象に「やりたくない」「避けたい」と思っている業務について調査をしてみました。上司を憂鬱にさせている業務が特定できれば、それをサラッと巻き取ったりすることで「幸せに」できます。目の前の上司を幸せにできる人は、出世・・には興味なくとも、たくさんいいことはありそうです。

調査の結果、管理職が最もストレスを感じているのは「意味のない会議への出席（29.2%）」で、他の項目にダブルスコア以上の大差をつけてダントツの1位。2位の「クレーム対応（17.6%）」や「急なトラブルの火消し（12.8%）」なども含めると「強制的に巻き込まれること」に日々ストレスを感じているようです。

クレームや予想外のトラブルは防ぎようがないかもしれませんが、一番の憂鬱「意味のない会議への出席」はコントロール可能。自分の案件の中で「なんとなく」上司に出席してもらっている会議などがあれば、「コレ、私に任せてもらってもいいですか？」と巻き取ることで少し負担を減らすことができるかもしれません。

「管理職」という仕事が憂鬱なわけではない

さて、一括りに「管理職」といっても全員が憂鬱なわけではありません。目の前の仕事に没頭できている人と、そうでない人の差はどこにあるのでしょうか？そこで一日の時間の使い方に焦点をあててアンケートを実施してみました。

調査の結果、一日の時間の使い方で事業戦略の立案など「管理職が本来やるべき職務」に時間をあてられている人ほど仕事満足度も高い傾向が確認できました。特に80%以上を使えている人は5人に2人（41.7%）が10段階評価で満点の「10」と回答。管理職、といいながら責任ばかり押し付けられて現場のフォローに飛び回る日々が、管理職の仕事のやりがいを奪っているようです。

自走できるチームは、管理職を幸せにする

最後に「チームメンバーの自律度合い」と管理職の幸福度のクロス分析をみてみましょう。結果は明白でメンバーが自律的に考えて行動できるチームの管理職は幸福度が高く、反対に手取り足取り教えないと動けないチームの管理職は幸福度が低い傾向が明らかになりました。また「チームメンバーのいない管理職」の幸福度はある程度高いことから、自律的に動けないメンバーを持つくらいなら、一人で全部やったほうが幸せに働けることもわかります。

上司のイライラも、自責で考える

組織のプレッシャーやしわ寄せを一身に受けながらも、弱音を吐きづらいのが管理職という立場。今回の調査で明らかになったのは、管理職はチームメンバーによって幸・不幸が決まるということです。自分の上司が最近ツラそうにしていたら、自分にできることはないか（もしかして、その原因に自分自身がなっていないか・・も含めて）考えてみてはいかがでしょうか？

今回の調査で管理職の憂鬱の原因はみえてきたので、できることはあるはず。本来上司がやるべきでない業務を巻き取ったり、他のメンバーの自走を促してみたり。目の前の上司を幸せにできる人は、きっと幸せなビジネスライフを送れますし、人生全体もうまくいくはず。

【調査概要】

・調査名：「管理職の憂鬱」に関する調査

・調査対象：20～59歳男女・有職者 500名（全国）

・調査期間：2025年12月12日（金）

・調査方法：インターネット調査

※表/グラフ中の数字は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100％にならないことがあります

■株式会社ミズカラについて

株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、根源的な自己理解による強みの発掘で人生を切り拓く個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、体験型自己理解プログラムREBOOSTなど複数事業を展開するコーチングカンパニーです。

日本国内における仕事満足度（ワークエンゲージメント）の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「エグゼクティブコーチング」にも今後注力していきます。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。

■株式会社ミズカラの運営事業/メディア

キャリアコーチング事業「キャリスピ（https://mizukara.com/careerspeed/）」

エグゼクティブコーチング事業（https://mizukara.com/executive/）

組織コーチング事業（https://mizukara.com/impact/）

体験型自己理解プログラム「REBOOST（https://mizukara.com/reboost/）」

書籍「自分の変え方（https://amzn.to/4m3s5nT）」

メディア「認知科学コーチング研究所（https://mizukara.com/magazine/）」

▶当該リリースの関連記事（https://mizukara.com/magazine/research/260127/）

会社名：株式会社ミズカラ（旧：株式会社GOAL-B）

事業内容：キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業

代表者：代表取締役 山宮健太朗

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 6階

設立：2019年7月

URL：https://mizukara.com

■お問い合わせ

本書に関するお問い合わせや取材のお申し込みは、以下の連絡先までご連絡ください。

株式会社ミズカラ

Email：contact@mizukara.com