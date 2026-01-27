【運送事業者様必見！】BusinessSupportSystemと富士通製デジタコのデータ連携(API連携)が可能に　～デジタコ運行データとの連携にて労務/法令/運行管理を一元化へ～

株式会社デンソーソリューション

▮ はじめに

BusinessSupportSystem（以下BSS）はこれまでに運送事業者様を中心に


3,500社以上の企業へ導入されております。※2026年1月時点の契約情報より


都度国土交通省の点呼制度改正に合わせ、遠隔点呼/業務前自動点呼/業務後自動点呼／IT点呼などを


順次追加致しました。


BSSは、営業所／車庫での【遠隔点呼(TV会議での点呼)、自動点呼(ドライバー様のみでできる点呼)】に加え、車内や宿泊地などの遠方地にてドライバー様のみでできるスマホでの点呼


【遠隔地遠隔点呼(スマホ)、遠隔地業務後自動点呼(スマホ)】の機能を実装しています。


2026年３月には、「遠隔地業務前自動点呼(スマホ)】をリリースする予定です。


この度、上記BSSが富士通製デジタコとデータ連携ができるようになりましたので


以下にてご案内いたします。



BSS紹介ページ：https://bss-cloud.info/bss-cloud/　(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)👈👈👈クリック




資料請求はこちら :
https://bss-cloud.info/bss-cloud/

▮ BSS×富士通製デジタコの連携について

❑ 連携における全体概要


富士通製デジタコ（ITP-WebService）の運行情報（日報データ）をAPIでBSSデータと自動連携可能。


現在連携できるデータについては、１.改善基準告示データ ２.出勤簿データ ３.車両台帳となっており


今後、更なるデータの連携に向け現在開発を進めております。




❑ 各種機能の説明




▮ さいごに

BSSは、運送事業者様向けの業務支援システムとしてこれまで導入頂いたお客様の24年問題における　


　労務管理の見える化や点呼制度の緩和により実施可能となった遠隔点呼/自動点呼を基に


　管理者/ドライバーの業務をより効率化することでお客様の業務負荷軽減に貢献してまいりました。


　バラバラに管理しているデータの一元化や点呼システムの導入、デジタコとの連携による


　データの一元管理等、少しでもお悩みがございましたらぜひ一度、弊社へお問合せください。


【製品関する問い合わせはこちら】


●お問い合わせ先


　お問い合わせページ：https://bss-cloud.info/news/350/


　相談会申込ページ　：https://bss-cloud.info/consultation/


　※弊社ではお客様に最適な運用をご紹介するため無償にて「個別相談会」を実施しております。


●製品情報


　HP情報　　　　：https://bss-cloud.info/bss-cloud/(https://bss-cloud.info/bss-cloud/)


　YouTubeリンク：https://www.youtube.com/@user-qu7ph1vh8z/videos


　Instagram　　：https://www.instagram.com/bss_anest/　　「ユーザー名：bss_anest」


●会社概要


　会社名　　　：株式会社デンソーソリューション（全国に８支社・直営50拠点）


　住所　　　　：愛知県刈谷市昭和町1-1（本社）


　事情内容　　：乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等における


　　　　　　　　デンソー製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務


　ホームページ：https://www.denso-solution.com/


　※Business Support Systemは株式会社アネストシステムの登録商標です。