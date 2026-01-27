赤ちゃんから参加できる『0歳から小学生・親子で楽しむ音楽あそび♪』

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（兵庫県三木市・代表：大森 奈津子）は、音楽家・現役特別支援学校教員マキ先生をお招きし、2026年2月14日（土）hoppe（市民活動センター本館１階 多目的室）にて、『0歳から小学生・親子で楽しむ音楽あそび♪』を開催いたします。赤ちゃんから参加でき、パパと一緒の参加も多いイベントとなっています。この機会に、親子で生の音や楽器に直接触れ、音楽を感じてみませんか？先着制となっております。ご予約お待ちしております。

【Web】https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-14-ongakuasobi/

テーマは、『音楽家マキ先生と本物の音楽にふれよう』

音楽家・現役特別支援学校教員マキ先生と本物の音楽に触れてみませんか？ハンドドラムでのご挨拶から始まり、いろんな国の音にふれられる楽器遊びや音楽紙芝居など、内容は盛り沢山となっています。

日常生活の中で聞くことのない生の音を聞いたり、触れたことのない楽器に直接触れたりすることで、いつもとはまたひと味違った音楽を感じられる貴重な体験の場となっています。赤ちゃんから参加することができ、パパと一緒に参加される方も多い親子向けイベントです。ぜひ、ご家族での参加お待ちしております。予約制となっておりますので、ご予約の上、ご利用ください。先着制のため、定員に達した際は、募集を締め切らせていただきます。ご参加お待ちしております。

『0歳から小学生・親子で楽しむ音楽あそび♪』の様子

▼▽開催概要▽▼

日時：2月14日土曜日 10時30分～11時30分

対象：０歳～小学生親子

内容：音楽紙しばいや合奏を楽しもう。

開催場所：市民活動センター本館１階（住所：三木市末広１丁目6-46 駐車場有り）

料金： 500円／ひと家族

定員：20組

講師：音楽家・現役特別支援学校教員 マキ先生

Instagram：https://www.instagram.com/hoppe.kosodate

Web：https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-14-ongakuasobi/

ご予約はこちら :https://forms.gle/52mQ8ycP18tTETSJ9

※予約制のため必ずお申込みください。

※不明な点やご質問は、ほっぺ公式LINEへお問い合わせください。



『0歳から小学生・親子で楽しむ音楽あそび♪』開催背景

特定非営利活動法人ほっぺは、親子のための居場所づくりを目的とし、親子向けのイベント企画も行っています。今回は、赤ちゃんから小学生を対象に、本物の音楽に触れられる場を提供したいという思いから、音楽家・現役特別支援学校教員マキ先生をお招きし、0歳の赤ちゃんから参加できる音楽あそびを開催することになりました。

こどもに身近に音楽を感じてもらおうと思っていても、街の音楽会では、年齢制限が設けてあったり、静かにしないといけなかったり、壊してしまいそうだから楽器には触らないでと注意してしまったりする場面があるかと思います。当団体は、そういった悩みを解消すべく、赤ちゃんや幼児が泣こうと騒ごうと何も気にすることなく、こどもたちも親たちにも安心して過ごしながら、音楽に直接触れることができ、楽しいと感じてもらえる場を設けることにしました。この機会にぜひご利用ください。



特定非営利活動法人ほっぺ について

特定非営利活動法人ほっぺは、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

会社概要

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東2丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業 、相談