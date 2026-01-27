～「10年後も着ていたい服」を次のステージへ～　ORDINARY FITSを展開する株式会社yardがモトヤグループに参画

モトヤユナイテッド株式会社

全国各地および東南アジアで多角的に事業を展開するモトヤユナイテッド株式会社（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長グループCEO：小野新太郎）は、岡山・児島発のデニムブランドORDINARY FITSを展開する株式会社yard（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：児玉真）の発行済全株式を、2025年12月23日付で株式譲渡により取得しました。

ORDINARY FITSは、2008年に岡山県倉敷市児島で創業した日本発のデニムブランドです。

「10年後も着ていたい服」というコンセプトのもと、ヴィンテージデニムやワークウェアをベースにした普遍的かつ高品質な製品を展開してきました。国内有数のデニム産地である児島の技術を活かしたものづくりと、日本生産への強いこだわりにより、国内外から高い評価を得ています。また、2022年には、自社ファクトリーを設立し、企画・生産・販売までを一貫して行う体制を構築するなど、持続可能なものづくりを実現しています。

モトヤユナイテッドおよびグループ会社は、創業地である倉敷を拠点に、自動車教習所事業、不動産事業、中古車販売事業、飲食事業など、地域に根ざした多角的な事業を展開してまいりました。地域社会とともに成長し、持続的な発展に貢献することを大切に事業活動を行っています。

このたびORDINARY FITSをグループに迎えるにあたり、モトヤユナイテッドは、ブランドがこれまで積み重ねてきた時間や背景に向き合いながら、その歩みをともに進めてまいります。倉敷・児島から生まれたものづくりの魅力を、ORDINARY FITSらしいかたちで、これからも国内外へ発信してまいります。

【モトヤユナイテッド株式会社 会社概要】

岡山・倉敷を本拠地として、東京、大阪、岐阜、茨城、栃木、福岡、東南アジアにて、エデュケーション事業、ドローン事業、モビリティ事業、プロパティ事業、フードデザイン事業、ファッション＆カルチャー事業、クリエーション事業、インベストメント事業を展開。

URL： https://motoya-united.co.jp/

本社： 岡山県倉敷市中島2236-100

東京本部： 東京都港区虎ノ門3-18-16 虎ノ門菅井ビル4F

設立： 1947年

代表者： 代表取締役社長グループCEO 小野新太郎

従業員数： 765名（2025年6月現在）

【株式会社yard 会社概要】

「10年後も着ていたい服」をコンセプトに、日本が誇るデニム産地・児島のノウハウを活かしたデニムブランドORDINARY FITSを展開。デニム、トップス、アウターなどシンプルながらディテールにこだわった製品が特徴。国内の直営店に加え、ECサイトや全国のセレクトショップにも展開。

URL： https://ordinary-fits.com/

本社： 岡山県倉敷市児島駅前4-91

大阪店： 阪神百貨店梅田本店4F（2026年2月25日移転オープン）

京都店： 京都市中京区伊勢屋町355

設立： 2008年

代表者： 代表取締役社長 児玉真