オトナル、京都芸術大学で新設される音楽コースで講師を担当

株式会社オトナル

株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮、以下、オトナル）は、2026年4月より、京都芸術大学 通信教育部 音楽コースの講義を担当します。コース専門教育科目「音楽でデザインする２」において、オトナル代表・八木太亮と、ソニックブランディング エグゼクティブ／作曲家の粂田也が講師を務めます。

本講義では、オトナルが音声広告市場の形成を通じて培ってきた専門知見をもとに、デジタル音声時代のマーケティング戦略と国内外の事例、音のデザイン手法について詳しく解説します。

当社は「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000社を超えるクライアントの出稿・運用改善を支援してきました。データ活用による戦略立案から、ナレーターや声優を起用したクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、「音声×マーケティング施策」を幅広く展開しています。

このたびオトナルは、京都芸術大学が2026年4月に新設・開講する通信教育部 音楽コースの講義を担当します。

講師には、現役の作詞家や作曲家、アーティストなど音楽業界の最前線で活躍するプロフェッショナルがラインナップされています。オトナルは、これらの専門家とともに、実社会に即した「マーケティング」の観点から講義を提供します。

本講義を通じて、京都芸術大学の学生とともにデジタル音声時代のマーケティング戦略への理解を深め、次世代の市場形成を担う人材育成に寄与することを目指します。

■特設サイト（京都芸術大学 通信教育部 音楽コース）

https://t-lp.kyoto-art.ac.jp/l-04

本講義におけるオトナルの役割

京都芸術大学のコース専門教育科目「音楽でデザインする２」は、DTMなどの音楽制作技術を「つくる」だけでなく、その音楽を社会にどう届け、役立てるかという「社会実装」を重視した科目です。

オトナルは以下の2章を担当し、実社会のマーケティング視点での音活用をレクチャーします。

マーケティング業界における音活用

マーケティング業界における音活用事情や国内外の最新事例を交え、ビジネスや社会課題の解決策として活用される「音」の現在地を解説します。

サウンドロゴの全体像と作り方とは?

サウンドロゴの制作と戦略「ソニックブランディング（音によるブランド構築）」の観点から、サウンドロゴの役割とその具体的な戦略的制作手法について学びます。

講師プロフィール

八木太亮（株式会社オトナル 代表取締役）

株式会社オトナル代表取締役。2013年にウェブメディアを運営する株式会社オトナルを創業。過去3,500件以上のデジタル音声広告提案を行う国内音声広告のリーディングカンパニーとして事業を展開。

メディア企業への支援として、ラジオ局・新聞社・出版社向けの音声アドテクノロジーの提供、実装・データ運用支援などを実施している。

ポッドキャストやリテールメディア、音楽を活用したコンテンツマーケティングなど、既存の枠にとらわれない音声のマーケティング活用を提唱している。

JIAA（日本インタラクティブ広告協会）デジタルオーディオ広告部会座長補佐。

著書：『いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本 人気講師が教える新しいメディアの基礎』（インプレス）

粂田也（株式会社オトナル ソニックブランディング エグゼクティブ／作曲家）

プロべーシスト・作曲家としてキャリアを開始。台湾の大型フェス出演や中華圏メジャーアーティストへのレコーディング、楽曲提供など、言語の壁を越えた音楽制作に関わる。

その後、デジタル広告代理店での業務を経てオトナルに参画し、楽曲制作PM 兼 作曲家として、サウンドロゴやオリジナル楽曲の制作を複数担当。楽曲CMの制作サービス「BrandTune」や、サウンドロゴ制作ソリューション「Sound Sign」の立ち上げをリード。「売れる音」を感性とロジックの両面から紐解き、企業のブランド価値を最大化するサウンドデザインを主導している。

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。

またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/

【株式会社オトナル】

代表取締役：八木 太亮

所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタルオーディオ広告（音声広告）の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社オトナル お問い合わせ先

https://otonal.co.jp/contact