子どもの“未来の健康”を今から守る 医師が立ち上げた「子どものための人間ドック」という新しい選択肢

未来をつくるスタートアップ企業にフォーカスし、パーソナリティの宇垣美里がスタートアップ企業の挑戦や革新的なアイデアに迫り、それぞれの「夢」を深堀りしていくポッドキャスト番組『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』の第56回が1月27日（火）に配信された。

第56回のゲストには株式会社OUSHUKU（オウシュク）の代表取締役である川出智大が登場。

同社は「子どものための人間ドック」を提供するスタートアップで、子どもが心身ともに健康に成長できる環境づくりを目的としたプラットフォームサービス「LifeDock（ライフドック）」を展開している。

大人の人間ドックが病気の早期発見・予防を目的とするのに対し、同サービスについて川出は「将来の生活習慣病リスクを子どものうちから見つけて予防につなげることを目指す。子どもの特性を客観的に知ることができる」と説明。宇垣は「具体的に数値や検査結果が出ることで、世の中に溢れる情報に惑わされずに正確な情報を得られるのがいいですね」とコメントした。

現役の医師でありながら起業もしている川出に、宇垣は「流石にお忙しすぎるのでは？」と質問すると、川出は「脳外科医をしていて患者さんの生活習慣をチェックしている時に、“もっと幼い頃から生活習慣を整えることができたらいいな”と感じ、この思いが止められなかった」と答えた。

最後に宇垣が「生活を送ったり、仕事をするうえで大切にしていることはありますか？」と問うと、川出は「面白きこともなき世を面白く」と答え、「人は必ず死ぬので、楽しく生きるのも辛く生きるも自分次第だからこそ、人生を意義深くするために何でも挑戦していきたい」と想いを明かした。

宇垣も川出の話を受けて、「子供の頃に知りたかった、親戚や知り合いの子供たちに教えたい情報が盛りだくさんだった」と56回をまとめた。

