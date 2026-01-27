【定食屋 宮本むなし】1/28～広島県産「牡蠣味噌チゲ」を期間限定で販売開始

SRSホールディングス株式会社牡蠣の旨みを楽しむ冬のぜいたく鍋

M&Sフードサービス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮)が運営する定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2026年1月28日(水)より、広島県産「牡蠣味噌チゲ」を期間限定で販売いたします。真冬の寒さに体の芯まで温まる熱々のおいしさをお楽しみいただけます。

あわせて2026年1月28日(水)午前11時～2026年2月10日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選で定食屋宮本むなし店内で「【牛・豚・鶏】焼肉ミックス定食」（1,150円税込み）1人前をお召し上がりいただけるデジタルお食事券が当たるキャンペーンです。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしております。

宮本むなし公式アプリでは、2月10日(火)まで何度でも使用できる「味噌チゲ定食各種30円引き」クーポンを配信しておりますので、お得にご利用ください。

宮本むなしでは、アツアツで、ボリュームたっぷりの定食メニューをバラエティ豊かにご提供し、「おなか一杯の幸せ」を感じていただけるよう取り組んでまいります。

1月28日(水)から広島県産「牡蠣味噌チゲ定食」を期間限定で販売

厳しい寒さが続いております中、宮本むなしでは寒さに負けない、旨味と辛味がたっぷりな「味噌チゲ定食」を期間限定で販売いたします。しっかりとした辛味のスープに牡蠣と豚肉の旨みがとけだし、深い旨味と満足感を感じられる牡蠣味噌チゲ。寒い冬にピッタリな旨さにこだわりました。

【牡蠣味噌チゲの旨さの秘訣】

1：広島県産の牡蠣と豚バラ肉のダブルの旨み！

2：昆布と鰹節（かつおぶし）のお出汁にコチュジャン・ニンニク・豆板醤・白味噌のコク深く風味豊かな味わい

3：二種類の唐辛子とコチュジャンを使用した、辛さの中にも旨味が感じられる仕上がり♪

豚バラ肉の脂の旨味を味わえる「旨辛！味噌チゲ定食」もご用意しました。

よりガッツリと味わえるお肉の倍盛りもご用意しております。

牡蠣をより楽しみたい方向けに追い牡蠣1個～3個もご用意しました。

ぜひこの機会に、牡蠣の旨みがとけだした宮本むなしの味噌チゲをお楽しみください。

真冬の寒さに体の芯まで温まる♪＜販売概要＞

◯販売期間：2026年1月28日(水)～2026年2月24日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 23店舗

※定食屋宮本むなし 新今宮店 では販売いたしません

◯販売商品一覧

・【広島県産】牡蠣味噌チゲ定食 1,390円(税込)

追い牡蠣1個 ＋120円(税込)

・旨辛！味噌チゲ定食 1,050円(税込)

お肉倍盛り ＋300円(税込)

商品情報の詳細はこちら

◆【広島県産】牡蠣味噌チゲ定食 1,390円(税込)

・追い牡蠣1個 ＋120円(税込)

広島県産の牡蠣と豚バラ肉のダブルの旨みが味わえる！

鰹（かつお）と昆布の味噌スープに2種類の唐辛子とコチュジャンで、しっかりとした辛さと具材の旨みがとけだすコク旨な仕上がり。

牡蠣の旨みをもっと楽しみたい方はお好みに合わせて牡蠣を1個～3個追加いただけます♪

【広島県産】牡蠣味噌チゲ定食 1,390円(税込)

◆旨辛！味噌チゲ定食 1,050円(税込)

・お肉倍盛り ＋300円(税込み)

お出汁の効いた辛味スープに豚肉の脂の甘みと旨みがとけだします。

お席で炊き上げることでスープに旨みがどんどんとけだしてお鍋全体に旨みが行き渡ります♪

よりガッツリと味わえるお肉の倍盛りもご用意しております。

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中

旨辛！味噌チゲ定食 1,050円(税込)

宮本むなし公式アプリでは、2月10日まで何度でも使える「味噌チゲ定食 各種30円引きクーポン」を配信いたします。会員の方限定でご利用いただけるクーポンですので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

宮本むなし公式アプリをダウンロード

期間中何度でも使えるお得なクーポン♪

宮本むなし公式アプリでは、新メニューやキャンペーン、メニュー詳細に店舗情報などが確認できます。宮本むなしアプリ会員様は、お得なクーポンの利用や来店ごとに溜まるスタンプなど「宮本むなし」をお得にご利用いただけます。

「宮本むなしお持ち帰り注文」はテイクアウトの事前予約で待ち時間なし！しかもお弁当は店頭注文より30円お得ですので、便利にお得にご利用ください。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしＸフォロー＆リポストキャンペーン開催

宮本むなし公式アプリダウンロード
宮本むなしのテイクアウト・デリバリー
その場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン

■応募期間

2026年1月28日（水）午前11時～2026年2月10日（火）

・やむを得ない事情により、応募期間は予告なく変更となる場合がございます。

ご了承くださいませ。

■ 応募方法

1.宮本むなし公式 Xアカウント「＠munashi2022」をフォロー

2.対象の投稿をリポスト

3.キャンペーン URL から X アカウントを連携し、その場で抽選結果をご確認ください

■ プレゼント内容

宮本むなしでご利用いただけるデジタルお食事券「【牛・豚・鶏】焼肉ミックス定食」

一人前は抽選で合計50名様に当たります。

・デジタルお食事券は、定食屋宮本むなしの店内のお食事でご利用いただけます。

・食券ご購入前に、従業員へXの当選画面をご提示ください。

（※新今宮店はご注文後に従業員へクーポンをご提示ください）

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

・テイクアウトではご利用いただけません。

・定食屋宮本むなし24店舗でご利用いただけます。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

参加賞：キャンペーン最終日（2/10）に応募した方のうち、惜しくも外れた方には参加賞として「ポテトフライ」一人前クーポンを差し上げます。

・クーポンのご利用は、券売機でご注文の際、クーポンのQRコードをかざしてください。

・店内の飲食でご利用いただけます。

・店内ご飲食時に一品ご提供いたします。

・定食屋宮本むなし２４店舗でご利用いただけます。

※本キャンペーンはM&Sフードサービス株式会社が主催しております。Apple Inc. またはGoogle LLC またはこれらの関連会社はいかなる形でも本キャンペーンに関わりがございません。

定食屋宮本むなしについて

応募規約はこちら
応募はこちらから
2026年1月28日午前11時から応募受付します
宮本むなし店舗外観

2003年から約20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルしました。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にします。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げます。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供します。

宮本むなしホームページ https://m-munashi.com/

宮本むなし公式X https://x.com/munashi2022

宮本むなし公式Instagram https://www.instagram.com/miyamotomunashi2022/

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるようにパートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/