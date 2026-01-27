Breath of Earth Fes！～音がめぐる、命がめぐる一日

NPO法人グッドライフ参加者全員で、記念撮影！

寄付とエンターテインメントの融合したフェスが開かれました。

主催は、鍵盤ハーモニカ教育LABOの代表 妹尾美穂さん。

10月にフィジーに鍵盤ハーモニカを寄付しに行った経験を基に、今回のフェスを企画されました。

参加は、一般の方＋フィジーで結成したタートルズの４名

・滝沢秀一（マシンガンズ／ごみ清掃芸人）

・村田幸平（認定 NPO法人グッドライフ）

・稲山茉佑（Field Music Academy）

・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ教育LABO）

>> フィジーでの活動については、こちらをご覧下さい。(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=15)

当日は、テレビ局も入り、フェスの様子は、夕方のニュースで放映されました。

>> TBSの記事を見る(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2423273)

■鍵盤ハーモニカの寄付イベントも開催

フェス内で、寄付イベントも実施し、鍵盤ハーモニカが集まりました。

集まった鍵盤ハーモニカは、6月にアフリカのザンビアに寄贈予定です。

※妹尾美穂さんと、NPO法人グッドライフの代表村田が、ザンビアまでお届けに行ってきます！

■イベントの詳細

【日時】

2026年1月25日（日）

●ワークショップ

OPEN 11:00 / START 11:15



●トーク＆コンサート

OPEN 13:00 / START 13:30



【会場】

岡山芸術創造劇場 ハレノワ（アートサロン）

（岡山市北区表町3丁目11-50）



【出演者】

●スペシャルトークセッション

・滝沢秀一（マシンガンズ／ごみ清掃芸人）

・村田幸平（NPO法人グッドライフ）

・稲山茉佑（Field Music Academy）

・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ教育LABO）

●音楽コンサート

Marimonica（マリーモニカ）

・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ）

・シーナアキコ（マリンバ／ガラクタ楽器）



●フィナーレセッション

Waste Care Turtles

（妹尾美穂／滝沢秀一／稲山茉佑／村田幸平）