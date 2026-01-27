Breath of Earth Fes！～音がめぐる、命がめぐる一日

NPO法人グッドライフ

参加者全員で、記念撮影！


寄付とエンターテインメントの融合したフェスが開かれました。





主催は、鍵盤ハーモニカ教育LABOの代表 妹尾美穂さん。


10月にフィジーに鍵盤ハーモニカを寄付しに行った経験を基に、今回のフェスを企画されました。



参加は、一般の方＋フィジーで結成したタートルズの４名



>> フィジーでの活動については、こちらをご覧下さい。(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=15)




当日は、テレビ局も入り、フェスの様子は、夕方のニュースで放映されました。



>> TBSの記事を見る(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2423273)



■鍵盤ハーモニカの寄付イベントも開催






フェス内で、寄付イベントも実施し、鍵盤ハーモニカが集まりました。



集まった鍵盤ハーモニカは、6月にアフリカのザンビアに寄贈予定です。


※妹尾美穂さんと、NPO法人グッドライフの代表村田が、ザンビアまでお届けに行ってきます！




■イベントの詳細


【日時】
2026年1月25日（日）
●ワークショップ
OPEN 11:00 / START 11:15

●トーク＆コンサート
OPEN 13:00 / START 13:30

【会場】
岡山芸術創造劇場 ハレノワ（アートサロン）
（岡山市北区表町3丁目11-50）

【出演者】
●スペシャルトークセッション
・滝沢秀一（マシンガンズ／ごみ清掃芸人）
・村田幸平（NPO法人グッドライフ）
・稲山茉佑（Field Music Academy）
・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ教育LABO）
●音楽コンサート
　Marimonica（マリーモニカ）
　・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ）
　・シーナアキコ（マリンバ／ガラクタ楽器）

●フィナーレセッション
　Waste Care Turtles
（妹尾美穂／滝沢秀一／稲山茉佑／村田幸平）