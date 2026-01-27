Breath of Earth Fes！～音がめぐる、命がめぐる一日
参加者全員で、記念撮影！
寄付とエンターテインメントの融合したフェスが開かれました。
主催は、鍵盤ハーモニカ教育LABOの代表 妹尾美穂さん。
10月にフィジーに鍵盤ハーモニカを寄付しに行った経験を基に、今回のフェスを企画されました。
参加は、一般の方＋フィジーで結成したタートルズの４名
・滝沢秀一（マシンガンズ／ごみ清掃芸人）
・村田幸平（認定 NPO法人グッドライフ）
・稲山茉佑（Field Music Academy）
・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ教育LABO）
>> フィジーでの活動については、こちらをご覧下さい。(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=15)
当日は、テレビ局も入り、フェスの様子は、夕方のニュースで放映されました。
>> TBSの記事を見る(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2423273)
■鍵盤ハーモニカの寄付イベントも開催
フェス内で、寄付イベントも実施し、鍵盤ハーモニカが集まりました。
集まった鍵盤ハーモニカは、6月にアフリカのザンビアに寄贈予定です。
※妹尾美穂さんと、NPO法人グッドライフの代表村田が、ザンビアまでお届けに行ってきます！
■イベントの詳細
【日時】
2026年1月25日（日）
●ワークショップ
OPEN 11:00 / START 11:15
●トーク＆コンサート
OPEN 13:00 / START 13:30
【会場】
岡山芸術創造劇場 ハレノワ（アートサロン）
（岡山市北区表町3丁目11-50）
【出演者】
●スペシャルトークセッション
・滝沢秀一（マシンガンズ／ごみ清掃芸人）
・村田幸平（NPO法人グッドライフ）
・稲山茉佑（Field Music Academy）
・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ教育LABO）
●音楽コンサート
Marimonica（マリーモニカ）
・妹尾美穂（鍵盤ハーモニカ）
・シーナアキコ（マリンバ／ガラクタ楽器）
●フィナーレセッション
Waste Care Turtles
（妹尾美穂／滝沢秀一／稲山茉佑／村田幸平）