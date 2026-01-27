三河エリアに即時配達サービス(ONIGO)を拡大！

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、多様化するライフスタイルに対応するため、ONIGO株式会社(https://onigo.co.jp/)(以下、ONIGO)が提供する即時配達サービスを三河エリアに拡大します。三河エリアでは、東明店(安城市)・知立店(知立市)を拠点にサービスを開始し、これにより安城市、知立市、刈谷市、豊田市、岡崎市の一部が配達エリアに加わります。

同サービスは2023年よりアズパーク店(名古屋市)からスタートし、既存のフードデリバリーサービスを活用することで、注文を受けてから最速40分程度で配達することが可能となり、自宅にいながら買物ができるネットスーパーに欲しい商品が即時に配達される利便性がプラスされており、買物時間が取れない、事情により外出できない、調理中に調味料が不足したなど、様々な生活シーンで利用されています。

また、一部店舗において、『COREIL Fresh(https://www.smartkaigo.jp/contents/lp/coreil/)(福祉・介護施設利用者向けの当日配送モデル)』からの注文も受けるなど福祉・介護施設利用者の『生活の質』向上と施設担当者の負担軽減も実現しております。

【サービス概要】

野菜や果物、お肉といった毎日の生活に欠かせない生鮮食品から日配品や冷凍食品、アイスクリーム、デザート、調味料、お菓子、お酒、日用品など店舗で品揃えしている商品の一部（約4,200品目）を、『専用WEBサイト』や『ONIGOアプリ』からご注文いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143214/table/129_1_d2b28ce8b97ac2b9479f8953a0a1c6ac.jpg?v=202601270951 ]

【初回限定キャンペーン(アプリ表示価格から最大30％ＯＦＦ)】

三河エリアでのサービス開始を記念し、初回のご注文に限り『ONIGOアプリ』表示価格から最大30％ＯＦＦとなる初回限定キャンペーンを全エリアで実施します。

アオキスーパーは、今後も本サービスを通じて、共働き世帯の増加をはじめとする社会環境の変化や多様化するライフスタイルに対応し、お客様の『利便性』と『生活の質』の向上に寄与してまいります。