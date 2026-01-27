Speeda、2025年国内スタートアップ資金調達状況動向をまとめた『Japan Startup Finance 2025』を公開

株式会社ユーザベース

経済情報プラットフォーム「Speeda」は、2025年（2025年1～12月）の国内スタートアップ資金調達状況をまとめたレポート『Japan Startup Finance 2025』を公開しました。

『Japan Startup Finance 2025』は、先日公開した速報記事(https://initial.inc/articles/japan-startup-finance-2025)の決定版として、90点以上の図表とスペシャルインタビューを収録。スタートアップの資金調達動向を網羅的に把握できます。

なお、本レポートをもとに、市場全体の動向に関する分析、今後の見通しなどを解説するセミナーを、2026年2月17日（火）に開催します。ベンチャーキャピタル・アニマルスピリッツを運営する朝倉 祐介氏と、本レポート監修者でコネクシーの森 敦子氏をお招きし、足元の動向から中長期的な展望までを深掘りして解説します。

【解説セミナー】2025年 Japan Startup Finance - 国内スタートアップ資金調達動向決定版 -

＜Japan Startup Finance 2025 目次＞

（1） 資金調達概況

1 国内スタートアップの資金調達動向

2 設立後経過年数別の資金調達動向

3 資金調達規模別の動向

4 地域別の資金調達動向

5 大学発スタートアップの資金調達動向

（2）スピーダ調達シリーズ

1 スピーダ調達シリーズ別の動向

（3）セクター

1 セクター別の動向

2 研究開発型

3 SaaS

4 環境・エネルギー

（4） EXIT

1 IPOの状況

2 被買収などの状況

（5）投資家

1 投資家タイプ別の投資動向

2 VC属性別の投資動向

3 系統別の投資動向

4 VCの設立動向

（6）ファンド

1 ファンド設立動向概要

2 規模別のファンド設立動向

3 ファンド種別のファンド設立動向

4 2025年設立ファンドに対するLP出資一覧

5 選好別のファンド動向

6 運用会社のVC属性別のファンド設立動向

【スペシャルコンテンツ】

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA） 代表理事（会長）インタビュー

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ（UTEC）代表取締役社長CEO / マネージングパートナー 郷治 友孝氏

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役・General Partner 田島 聡一氏

・プロフェッショナルインタビュー

「グロース・EXIT編」グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 湯浅 エムレ 秀和氏、Coalis 久保田 雅也氏

「ディープテック編」Beyond Next Ventures株式会社 植波 剣吾氏、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 河合 将文氏

「セカンダリー編」株式会社スマートラウンド戦略事業準備会社 加納 拓也氏、Coral Capital 石川 亮太朗氏

「デットファイナンス編」株式会社静岡銀行 恩田 雄基氏、Funds Startups株式会社 小原 満美氏

「CVC編」ソニーベンチャーズ株式会社 波多野 和人氏、SBIインベストメント株式会社 加藤 由紀子氏

【レポート制作にご協力いただいた投資会社の皆様】

本レポートは、弊社が独自に収集したデータをもとに構築したデータベースを用い、各種集計を行うことで、2025年通年の国内スタートアップ資金調達動向を総括したものです。

限られた公開情報の中でも実態に即したデータを提供すべく、弊社では収集方法の改善に努めるとともに、不明な情報については必要に応じて補完的な推定を行うなど、精度向上には継続的に取り組んでおります。

しかしながら、近年はスタートアップの資金調達やファンド設立に関する情報の非開示傾向が強まっており、公開情報のみで現状を完全に把握することは容易ではありません。

こうした状況下においても、本レポートの作成にあたり、後述する投資会社の皆様のご協力を得ることで、公開情報の制約を補うことができました。直接ご提供いただいた情報を反映することで、データの精度と網羅性は大きく向上しています。

ご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

「スタートアップ育成5か年計画」が後半戦に突入し、社会実装への期待が一段と高まる中、本レポートが日本のスタートアップ業界の現在地を正しく示す一助となれば幸甚です。

Speeda Startup Lab スタートアップアナリスト

平川 凌

Speedaについて

世界中の経済情報にワンストップでアクセスできる情報プラットフォームです。独自の経済情報基盤とAIを掛け合わせ、経営企画・事業開発・研究開発・法人営業・マーケティング領域で、調査・分析、ターゲティングなどの業務を飛躍的に効率化します。

会社概要

社名：株式会社ユーザベース / Uzabase,Inc.

設立：2008年4月1日

代表取締役CEO：稲垣裕介

所在地：〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/jp/

