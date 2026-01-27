NURO、ちゃんみなが出演する新CMシリーズ第二弾を新曲「FLIP FLAP」にのせて、1月27日より放映スタート　NUROの「感動を止めるな。」という想いにちゃんみな自身も共鳴とコメント

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO（ニューロ）」は、ちゃんみなが出演する新CMシリーズの第二弾を、1月27日より、地上波およびWEBで放映開始します。またNURO公式YouTubeでは、アーティスト・ちゃんみなの貴重なCM撮影の様子を本日から公開します。

「NURO」はこれまで、音楽、映画、ゲーム、アニメなど、ソニーグループが創出する心揺さぶる感動を、通信を通じて届けてまいりました。新CMシリーズの共通メッセージ「感動を止めるな。」には、ひとりのクリエイターが生み出す感動が「NURO」のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。

「NURO」の新CMシリーズには、第一弾に続き、ソニー・ミュージックレーベルズ所属のアーティスト・ちゃんみなを起用。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、「NURO」が目指す「制約にとらわれず、人や企業を新たな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、起用に至りました。

第一弾では、ちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが鮮烈な印象を残すなか、第二弾では一転して、圧倒的な “静” のなかで、凛とした佇まいと深みのある語りが、初公開となるちゃんみなの楽曲「FLIP FLAP」とともに、「NURO」ならではの唯一無二の世界観を力強く表現しています。動と静、二つの側面から描かれるちゃんみなの魅力にぜひご注目ください。

新CMにおいて「NURO」がつなぐ “感動の世界” には、ちゃんみなのパフォーマンスをはじめ、アニメ「鬼滅の刃」や、ゲーム「HELLDIVERS 2」といったソニーグループが誇るエンタテインメントIP（コンテンツ）、さらには「NURO」がパートナーシップを締結するプロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」の選手たちが熱狂を生み出すシーンも登場します。ソニーグループの様々なコンテンツが創り出す感動体験を、「NURO」の通信によって、より一層深く・熱い体験へとつなぎます。

さらに、CM撮影の舞台裏やインタビューを収めたメイキング動画も本日よりNURO公式YouTubeで公開します。ちゃんみなが自身のセリフや演出について監督と意見を交わすシーンも収めています。インタビューでは、「NURO」のメッセージ「感動を止めるな。」が自身を表す言葉であると述べるとともに、「NURO」やインターネットは好きなものや感動をもたらすものだけにフォーカスして使ってほしいという、彼女ならではの強い想いを伝えています。

また、高速光回線サービス「NURO 光」において、新CMシリーズ第二弾のテレビ放映を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンを本日より開始します。さらに対象期間中、「NURO 光」のONU（回線終端装置）は、ちゃんみなやアニメ「鬼滅の刃」などがデザインされた期間限定のデザインBOXで提供され、インターネットが開通するまでの利用体験を彩ります。

NURO新CMシリーズ第二弾「感動を止めるな。」独白篇について

■CM概要

第二弾タイトル ： NURO「感動を止めるな。」独白篇

公開日 ：2026年1月27日より、地上波およびWEBにて公開

出演者 ：ちゃんみな

使用楽曲 ：ちゃんみな「FLIP FLAP」（NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.）

CM本編URL ：

15秒：https://youtu.be/MIHgbpaf6y0

30秒：https://youtu.be/8oS-Y_f45yk

メイキング映像URL：https://youtu.be/6UoR65lOf64

第一弾タイトル：NURO「感動を止めるな。」覚醒篇

45秒：https://youtu.be/biq38RkoU2Y

■CMメッセージ

なんで音楽をつくるのか。

誰かのため？世界のため？

いや、私が必要だからつくってる。

私たちはきっと、

覚えた感情の数だけ、

強くなっていく。

─── 届けたいのは、"情報"じゃない。

知らない感情に出会おう。

誰かの情熱に触れよう。

新しい自分が、見えてくるから。

感動を止めるな。

NURO

■CM STORY

舞台は「NURO」の高速通信をイメージした、光で満たされた世界。

感情が閉じ込められた、モノクロームの世界に現れるちゃんみな。

彼女は「音楽を作る意味」「新たな感情と出会う大切さ」を視聴者に向け語ります。

そして浮かび上がる、「届けたいのは、情報じゃない」の文字。

感動を呼び覚まされた視聴者は、心の色彩を解放していく…。

ちゃんみなの熱狂のライブ、手に汗握るバスケの試合、一瞬の技が勝敗を分けるゲーム、心を揺さぶるアニメ…。

「NURO」がつなぐ、人々の胸を打つ「感動体験」が次々と描き出されます。

鮮やかな光のトンネルの中、こちらを振り返るちゃんみな。

彼女のアーティストとしての姿勢、そして「NURO」の使命が重なった、

「感動を止めるな。」のメッセージを口にします。

ウィンクして見開くちゃんみなの瞳へカメラがダイブすると、

光回線の中を高速で駆け抜け、ブランドロゴが力強く登場。

この映像には「NURO」の、クリエイターが生み出す感動をより多くの人々に届け、

その連鎖で世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。

(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc(C)B.LEAGUE(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

※：HELLDIVERS 2

(C)2026 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

■ちゃんみな プロフィール

作詞作曲、トラック制作、ステージ演出などすべてセルフ・プロデュースで行う。

YouTubeでの総再生回数は10億回に迫り、その力強いメッセージとパフォーマンスに大きな支持が集まっている。

2024年に第一子を出産。BMSGとタッグを組み、ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」のプロデューサーを務めた。2025年、同プロジェクトから生まれたガールズグループ・HANAのプロデューサーとしても活躍。自身の活動の幅を広げ続けている。

NURO 光「感動を止めるな。」選べる感動体験キャンペーンについて

- キャンペーン期間：2026年1月27日 ～ 3月31日- 内容：期間中、「NURO 光」および「NUROモバイル」に新規で申し込んだ方または利用中の方を対象に、ちゃんみなほか様々なアーティストが出演する「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」ライブチケット・「AnimeJapan 2026」入場券・ソニー製ヘッドホン（WH-1000XM6）を抽選でプレゼント。- 応募方法：「NURO 光」アプリまたは「NUROモバイル」アプリから応募専用フォームにアクセスし、希望賞品を選択して応募。応募専用フォームはアプリのプッシュ通知で順次送付予定。- キャンペーン特設サイト： https://www.nuro.jp/hikari/campaign/brand/- 「NURO 光」アプリ： https://www.nuro.jp/hikari/app/- 「NUROモバイル」アプリ： https://mobile.nuro.jp/app/

◯ 賞品

- 「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」ライブチケット：4月3日～5日Kアリーナ横浜ほか会場 各15組30名、合計75組150名- 「AnimeJapan 2026」入場券：50名- ソニー製ヘッドホン（WH-1000XM6）：10名

■ 期間限定「感動を止めるな。」スペシャルデザインBOX

- 提供期間：2026年1月27日 ～ 4月26日- 内容：期間中、「NURO 光」のONU（回線終端装置）が発送となる方および工事におけるONU設置が行われる方を対象に、ちゃんみなやアニメ「鬼滅の刃」などのキャラクターがデザインされた期間限定BOXにONUを梱包して提供。- 対象プラン：戸建てプラン「NURO 光」および集合住宅プラン「NURO 光（マンション）」

※ 在庫がなくなり次第終了。

※ 2025年10月1日以降に申し込みのプランが対象。

※ 詳細は特設サイトを参照ください。https://www.nuro.jp/hikari/campaign/brand/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。https://www.nuro.jp/brand/

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

※ プレスリリース（2025年9月8日発表）：

NURO 光、Opensignal「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」日本国内の固定通信サービスで最多受賞

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20250908_opensignal.html

＜「NURO 光 10ギガ」サービス提供エリア＞

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

＜「NURO 光 2ギガ」サービス提供エリア＞

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※ プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 ※本プレスリリースの情報は発表日現在のものです。内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。