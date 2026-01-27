青山合同税理士法人が「invox経費精算」を導入、税理士事務所ならではのクライアント別管理を実現

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が提供する「invox経費精算(https://invox.jp/expense/)」が青山合同税理士法人に導入されたことを報告いたします。この導入により、青山合同税理士法人は税理士事務所特有のクライアント別管理に対応し、経費精算業務の業務省力化を実現しました。

経費精算と請求書発行の両面で限界を迎え、新しい仕組みを検討

私たちはこれまで、約20年前に構築した自社開発の経費精算システムを利用してきました。しかしWindows11への移行を前に動作保証がなく、このままでは経費精算の運用を続けられない状況となり、早急に代替手段を検討する必要が生じました。

また請求書発行についても、毎月約200通を印刷・封入・郵送する運用を行っていましたが、コロナ禍を経てPDFでの受領を希望するクライアントが増え、紙中心の対応には限界を感じていました。社内から電子化の要望が強まっていたこともあり、経費精算と請求書発行の双方を見直すべき時期に来たと判断しました。

私たち管理としては、できれば経費精算と請求書発行の両方を同じサービスで統一したいという考えもあり、一度の刷新で対応できるシステムを探し始めました。

税理士事務所特有の運用に寄り添った提案が導入の決め手

私たちが特に重視したのは、経費をクライアント単位で管理し、立替経費を請求書へ反映するフローが再現できることでした。訪問時の交通費などをクライアントへ請求する運用が士業では行われていますが、一般的な経費精算サービスでは対応が難しいと説明されることが多く、旧システムをなかなか切り替えられずにいた理由のひとつでした。

知名度の高いサービスも含めて6社ほどの話を聞きましたが、中には最初から「できません」とお断りされるケースもいくつかありました。そうした中でinvoxは「できるかもしれません。詳しく教えてください」と、私たちの要望を丁寧にヒアリングし、invoxの機能をうまく組み合わせながら可能な範囲で理想の運用に近付ける提案をしていただきました。

最終的に一部はExcel管理に切り分ける判断をしましたが、できないと断じるのではなく、私たちが求める姿に近付けるための方法を一緒に探してくれた姿勢は、長く利用していく上で大きな信頼につながりました。

加えて、invoxシリーズには当初から希望していた顧問料の請求書発行に対応できるinvox発行請求書(https://invox.jp/send/)があることや、将来的に受取請求書まで統一したシステムで運用できる可能性があること、「値上げなし」という方針が掲げられていることを含めた料金の安定性と透明性も社内稟議の後押しとなり、導入を決めるに至りました。

経理も現場もストレスのないシステム切り替えで、早くも導入効果を実感

導入にあたっては導入サポートパックを利用しました。私たちの経費はほとんどが特定のクライアントに結び付くため、該当するクライアントを判断しやすい仕組みが必要です。この点はプロジェクト機能(https://invox.jp/expense/project-setting)を活用する提案を受け、約1,200件のクライアント名を登録することで、これまでと同様の運用を維持することができました。

運用が始まってからは、振込データが自動で出力されるようになり、ネットバンキングへ一件ずつ入力していた手作業が不要になりました。交通費は経路検索や定期区間控除の機能により金額確認の作業が減り、領収書もAI OCRが自動で読み取るため、手入力や突合にかかる時間が申請者・承認者ともに減っています。

まだ運用を始めて日が浅いものの、経理の締め作業に余裕が生まれ、業務全体の負担が軽くなったことを実感しています。

青山合同税理士法人について

青山合同税理士法人(https://aoyamagodotax.jp/)は、税務・会計業務を中心に、企業の成長を支援するコンサルティングサービスも提供する税理士法人です。2025年1月に税理士法人税務総合事務所との合併を経て従業員規模は約40名から約120名へと拡大し、より幅広い業務に対応できる組織基盤を構築しています。上場企業や資産管理会社から個人資産家まで多様なお客様に向けて幅広い税務サービスを提供し、長年にわたる信頼と確かな実績を築いています。

invox経費精算 について

invox経費精算（https://invox.jp/expense/）は、経費精算の申請や承認、原本提出など紙のやりとりを電子化して、領収書や交通費の入力・確認作業を自動化する、業界最安水準のクラウド型経費精算システムです。多様な業種・事業形態に対応し、経費処理の迅速化とテレワーク対応を支援します。

【主な特長】

・領収書はAI OCRで自動データ化し、手入力を削減

・交通費は経路検索から登録可能で、定期区間の考慮にも対応

・入力ルール設定や自動仕訳生成で、申請ミスと差し戻しを防止

・クラウド上で申請・承認・保存が完結、スマホ操作にも対応しテレワークに最適

・電子帳簿保存法・インボイス制度に標準対応

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証