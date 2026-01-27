新フィルターシステム「Layer-X」発売のお知らせ

株式会社コゾフィルタース

TOKYO GRAPHER（運営：株式会社コゾフィルタース、以下 TOKYO GRAPHER）は、写真表現の幅をより自由に広げる新しいレンズフィルターシステム 「Layer-X（レイヤーエックス）」 を、2026年1月31日（土） に発売します。

Layer-X は、常用できるベースフィルターと、必要な表現だけを重ねる効果フィルターを組み合わせるレイヤー構造を採用したレンズフィルターシステムです。

フィルターの脱着や持ち歩きの煩わしさを軽減しながら、写真や動画表現の幅を手軽に広げることを目的に開発されました。

写真に写らない感覚と、フィルターの役割カメラがどれだけ進化しても、写真にそのまま映らない「人の感覚」があります。

解像性能や色再現性、逆光耐性が向上する一方で、肌で感じる風の気配や空気の厚み、視野の外にある光の揺らぎまでは写しきれません。

TOKYO GRAPHER は、そうした デジタルでは再現しにくい微細なニュアンスを、撮影時に光学的に加える手段として、カメラ用レンズフィルターを位置づけています。

TOKYO GRAPHER について

OPF 480-L [BASE] + Sparkle4 [PLUS]Protector / UV [BASE] + OPF 480-C [PLUS]OPF 480-L [BASE] + Sparkle4 [PLUS]Protector / UV [BASE] + PolumeCPL [PLUS]Protector / UV [BASE] + Sparkle6 [PLUS]Protector / UV [BASE] + CDF-L [PLUS]

TOKYO GRAPHER は、1965年創業の株式会社コゾフィルタースが開発・販売する、カメラレンズフィルターを中心としたファクトリーブランドです。

コゾフィルタースは、写真・映像分野で使用されるカメラレンズフィルターの開発・製造を長年手がけてきました。高透過率、反射防止、耐傷性といった光学技術を活かした円形フィルターに加え、映画用の高性能な角形フィルターの製造も行っています。

TOKYO GRAPHER は2015年、iPhone用アタッチメントレンズメーカーとしてスタートしました。

その後、2020年にスマートフォン向け製品の開発・販売を終了し、コゾフィルタースが持つ光学技術を生かしたカメラ用レンズフィルター OPF（Optical Preset Filter） を発売しました。

販売チャネルは、インターネットを通じた直販を基本としています。

日本国内での販売からスタートし、現在では日本から韓国、台湾などの海外へも直接インターネットを通じて展開しています。

TOKYO GRAPHER が大切にしているのは、写真には人生を豊かにする力がある、という考え方です。

目の前の景色を記録するだけでなく、そのときの空気や温度、感情までも写しとり、誰かと分かち合うことができる。

そうした体験を支える道具をつくり続けています。

OPF の展開と Layer-X 開発の背景

OPF の発売から5年が経ち、プロフォトグラファーやハイアマチュア層に加え、SNSを中心に写真や動画を発信する方、アウトドアを楽しみながら撮影をする方、家族や子どもの日常を撮影する一般の方々にも利用されるようになりました。

一方で、カメラ用レンズフィルターは「装着するだけで写真に効果を加えられる」という利点がある反面、脱着の手間や持ち歩きにくさが、表現の選択肢を狭めてしまう要因にもなっていました。

こうした課題を解消し、表現をもっと日常的に、直感的に楽しめる仕組みとして開発されたのが、Layer-X システムです。

Layer-X システムの特長

Layer-X Systemは、ねじ込み式で装着するBASEと、マグネットで重ねるPLUSを組み合わせた、

ハイブリッド型のレンズフィルターシステムです。

BASEにはプロテクターやCDF、OPFなどを装着し、レンズ前面に留まり続けるフィルターとして機能します。一方、PLUSにはNDやCPL、クロスフィルターなどを、その時々の状況に合わせて重ねます。常に使うものと、その場で選ぶものを分けて考えられる構成が、写真と向き合う自由を、自然に広げていきます。

BASE フィルター ラインナップ

Layer-X BASE Filterは、レンズ前面にねじ込み式で装着する光学フィルターです。

前面にはマグネット構造を内蔵しており、NDやCPL、クロスなどのPLUSフィルターを、使いたい場面で重ねられます。通常のレンズキャップも問題なく装着でき、一般的なフィルターと同じ感覚で扱えます。BASEは、撮影スタイルに合わせて光の扱い方を広げていく、Layer-Xの起点となる存在です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176274/table/1_1_f95830eb321e3d3c22cde0c2254c9c19.jpg?v=202601270951 ]

各製品の製品の詳細は公式ホームページ（https://www.tokyo-grapher.com）をご覧ください。

PLUS フィルター ラインナップ

Layer-X PLUS Filterは、Layer-X BASEの前面にマグネットで装着する、光学的な効果を加えるためのフィルターです。クロスやND、CPLといったフィルターを、必要な時に簡単に重ね撮影の幅を広げます。

PLUS Filterを重ねても、増える厚みは3.4mm。

広角24mm相当の画角でも、画面の端がケラれることなく使えます。前面にもマグネットを内蔵しているため、複数のPLUSフィルターを重ねてまとめられます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176274/table/1_2_0091c478b4257efaac5c70d2fe0cc6c2.jpg?v=202601270951 ]

各製品の製品の詳細は公式ホームページ（https://www.tokyo-grapher.com）をご覧ください。

株式会社コゾフィルタース

〒173-0021 東京都板橋区弥生町10番11号

TOKYO GRAPHER 事業部

山家 武史（やんべ たけし）



Web Site : https://www.tokyo-grapher.com

Email : info@tokyo-grapher.com

電話：03-3974-4601

プレスリリース（PDF）のダウンロードはこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d176274-1-96a02210baf45415baf65bcc9984fbf9.pdf