AWOL Visionの「Valerion VisionMaster Max」はMakuakeにて応援総額2億円を突破。新たなステージへ

AWOL Vision(本社:米国フロリダ州、代表取締役:Andy Zhao)は、Makuakeにて先行販売中の究極のシネマ級プレミアムプロジェクター『Valerion VisionMaster Max(ヴァレリオン ビジョンマスター マックス)』が、応援購入額2億円を突破したことをお知らせいたします。

深みのある黒、正確な色再現、そして心を揺さぶる没入感。――“本物のシネマ体験を家庭に届けたい”というValerionの想いに、多くの方が共感し、支持してくださった結果だと受け止めております。

このご支援に感謝し、より多くの方に製品の魅力を体感いただくため、2026年2月27日までLIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店、また2026年2月16日まで大阪市中央区のEmbankment coffeeにて、MAX体験イベントを開催しております。



同店舗内では、来店者の方限定で『Makuake特別クーポン』の取得方法をご案内しております。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/valerion(https://bit.ly/48EnKU6)

期間：2026年2月27日(金)22:00 迄

2億円達成と1か月連続TOP10入り ― 日本市場からの期待の高さ

2025年12月16日の公開から約12時間で1億円を達成して、Makuake家電カテゴリーで最速記録を更新いたしましたVisionMaster Maxは、その後も多くのご支援をいただき、応援購入額2億円を突破。さらに、1か月間連続でMakuake総合ランキングTOP10入りという快挙を成し遂げました。

この記録は、日本の映像愛好家やホームシアター愛好家の皆様からの期待の高さを示すものであり、世界基準の映像品質と、妥協のないものづくりへの評価と捉えています。支援者の皆様からは「映画館を超える体験」「これまでのプロジェクターとは次元が違う」といった声を多数いただいております。

上質なインテリア空間で体感する、究極のシネマ体験LIVING HOUSE. 豊洲店にて実機展示

この度、LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店にて、VisionMaster Maxの実機体験イベントを開催いたします。NoirScene(TM)システムによる漆黒の黒表現、110% Rec.2020の広色域が織りなす圧倒的な色彩美、そして3500 ISOルーメンの高輝度が生み出すクリアな映像を、実際に目でご確認いただけます。

店舗スタッフが製品の特長や技術について詳しくご案内いたしますので、ご購入を検討されている方はもちろん、プロジェクターに興味をお持ちの方もぜひお気軽にお越しください。

イベント詳細

会場: LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店

住所: 〒135-8614 東京都江東区豊洲2丁目4－9 アーバンドックららぽーと豊洲2F

アクセス: 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」2b出口直結

ゆりかもめ「豊洲駅」直結

営業時間: 月～日 10:00～21:00

開催期間: 2026年1月14日（水）～2月27日（金）

お問い合わせ: メール:toyosu@livinghouse.co.jp

電話: 03-5547-8035

LIVING HOUSE URL: https://www.livinghouse.co.jp/

上質なコーヒーを片手に、特別な映像体験を大阪市中央区 EMBANKMENT Coffee にて同時開催

※ドリンクプレゼント（先着50名様・数量限定）

大阪の人気カフェEmbankment Coffeeでは、VisionMaster Maxを応援していただく皆様に向けて、2つの特別キャンペーンを実施いたします。来店者限定でMakuake応援購入時に使用できる特別クーポンを配布するほか、SNSへの投稿でドリンクをプレゼントいたします。

カフェでゆっくりとコーヒーを楽しみながら、究極のシネマ体験について語り合う、特別なひとときをお過ごしください。詳細につきましては、店舗スタッフまでお尋ねください。

キャンペーン詳細

会場: Embankment Coffee

店舗情報: https://maps.app.goo.gl/VGbKDvyD6L8Vn68b7?g_st=ic

開催期間: 2026年1月18日（日）～2月16日（月）

キャンペーン内容: 来店者限定 Makuake特別クーポン配布

SNS投稿でドリンクプレゼント

創業者からのメッセージ

日本は、世界でも屈指の“目の肥えた”映像市場であり、光学技術と視覚文化の分野で長い歴史とリーダーシップを築いてきました。この市場でこれほど力強いご支持をいただけたことは、私たちにとって最高の栄誉であると同時に、真摯に受け止めるべき責任でもあります。

私はこれまで、シネマ体験は仕様（スペック）だけで決まるものではなく、「観た人がどう感じるか」によってこそ定義されると信じてきました。Valerionは創業当初から、その信念を共有し、「手を抜かない」「“これで十分”に甘んじない」エンジニア、デザイナー、カラリストたちによって形づくられてきました。私たちの目標は、紙の上の数値で驚かせることではなく、人の心を動かす映像と体験を生み出すことにあります。

ぜひVisionMaster Maxを実際にご体験いただき、私たちがこれを“究極のシネマ体験”と呼ぶ理由を確かめてください。日本各地で開催しているイベントや体験展示を通じて、より多くの方に、Valerionのすべての製品を支える情熱と細部へのこだわりを感じていただけることを願っています。

私たちはこれからも、日本のお客さまの声に真摯に耳を傾け、期待を超える体験をお届けし続けてまいります。



Andy CEO, AWOL Vision / Valerion

VisionMaster Maxについて

1. 漆黒の「黒」を描く

独自開発のNoirScene(TM)システムが、闇に沈むディテールまで精密に描き出す黒表現を実現。EBL(TM)アルゴリズムと6段階精密IRIS、迷光を抑えるブラックコート構造が黒階調をコントロールし、最大50,000:1のコントラスト比を達成しました。

2. レインボーエフェクト99.99%低減

Valerion独自のAnti-RBE技術により、DLP方式で起こりやすいレインボーエフェクトを99.99%低減。RGB三色レーザーを超高速で切り替える独自方式で、長時間でも目が疲れにくいクリアな映像を実現しました。

3. 自然界の色をありのままに

RGBトリプルレーザーと110% Rec.2020の広色域により、自然界の色を驚くほど忠実に再現。Dynamic Tone Mapping (DTM) は、シーンごとに輝度と色を最適化します。

4. 各種映像フォーマットに対応

IMAX Enhanced、Dolby Vision、HDR10+、Filmmaker Mode、Active 3Dに対応し、映画館の質感と迫力を自宅で再現。2×12WのDTS Virtual:X、DTS:X、Dolby Audioが映像と音の両面で没入感を高めます。

Makuake先行販売について

先行予約期間: 2025年12月16日(火)11:00～2026年2月27日(金)22:00

プロジェクトページ: https://www.makuake.com/project/valerion(https://bit.ly/48EnKU6)

【AWOL Vision概要】

AWOL Visionは2020年に設立された、映像・音響ソリューションを手がけるプロジェクターブランドです。超短焦点プロジェクターで市場を切り拓き、2024年には長焦点プロジェクターに特化した新ブランド「Valerion」を展開。

RGBレーザープロジェクターを中核技術とし、卓越した画質と鮮明さ、圧倒的な没入感を備えた投写技術によって、ホームシアター体験の新たな基準を提示しています。

本社は米国フロリダ州デルレイビーチに所在します。



公式サイト：https://awolvision.jp/

【Valerion 概要】

Valerionは、先進的なRGBレーザー技術と精密設計されたレンズシステムにより、“究極のシネマ体験”を提供するホームシネマ用プロジェクターのリーディングブランドです。長焦点（ロングスロー）プロジェクターシリーズ「VisionMaster」は、ホームシアターの革新における新たな基準を打ち立てています。

Valerionは、AWOL Visionのプレミアム・サブブランドです。

公式サイト：https://www.valerion.com/jp

＜報道関係者お問い合わせ先＞

Valerion広報事務局

メール: info_jp@valerion.com

担当: 米田