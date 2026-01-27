コワーキングスペース「いいオフィス恵比寿」が売上好調で２回目の増床

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、恵比寿駅東口目の前にある「いいオフィス恵比寿」の売上が堅調に推移していることを受け、2024年2月に続き2025年12月に2度目の増床を実施したことをお知らせいたします。

リニューアルから増床までの歩みと売上成長

いいオフィス恵比寿の売上は右肩上がりで好調に推移しています。オープン当初は１フロアのみでしたが、5階37坪・4階24.5坪・3階32.5坪の3フロア体制で、月商700万円へ向けた基盤を強化しています。

2022年7月：直営・無人化リニューアルで黒字化＆売上10倍【5階37坪】

「いいオフィス恵比寿」はもともとフランチャイズ加盟店として運営されていましたが、運営企業の事業撤退に伴い物件を当社が引き継ぎ、2022年7月に直営店としてリニューアルオープン。渋谷区恵比寿駅前という好立地に位置し、24時間営業・完全無人運営のモデル店舗として誕生しました。

リニューアルのポイント

・1～2名用の完全個室を中心にレイアウト

・オープンスペースや半個室、会議室も併設してあらゆるニーズに対応

・自社開発の省人化システム「E Solution」を導入して、無人運営を実現

リニューアルの効果

・リニューアル半年後の売上規模は、リニューアル前の約10倍にまで急伸

・入退室管理や決済をはじめとする運営業務を省人化して、人件費削減と利便性向上を両立

・24時間365日営業とすることで、早朝・深夜も利用機会を逃さず収益化

無人運営でも分かりやすい案内や快適な個室空間が好評を博し、「恵比寿で仕事するならここ」と選ばれる店舗へと変貌。いいオフィスのWebサイト・アプリからの集客や適切な料金設定が奏功し「コワーキングスペースは儲からない」という通説を覆す順調な滑り出しとなりました。

2024年2月：1フロア増床で個室ニーズに対応、収益拡大【61.5坪（5階37坪＆4階24.5坪）】

既存フロア（5階）の個室が満席になる頻度が高くなったため、4階を増床してスペースを拡充。1～2名用完全個室、4名用会議室を新設し、予約専用フロアとして運営しています。

増床のポイント

・1名用完全個室14室、2名用完全個室2室、4名用会議室1室を新設

・4階は予約制として「確実に席を確保したい」というニーズの利用者に対応

・法人登記可能なプラン（ポスト付）を増設し、座席数に依存しない収益機会を創出

増床の効果

・増床直後から売上はさらなる伸びを見せ、リニューアル前比20倍超を達成

・予約専用個室が加わったことで利用者は事前に席を確保でき、新規顧客の取りこぼし防止にも貢献

・他社の集客サービスと連携することで、増床後も高い稼働率を維持

フロア増床による席数増加で、利用機会のロスが大幅減少。個室数増加による収容人数アップだけでなく、バーチャルオフィスの月額収入や会議室予約収入も積み上がり、収益の幅が広がりました。

2025年12月：2度目の増床で成長モデルを完成【94坪（5階37坪＆4階24.5坪＆3階32.5坪）】

前回の増床から2年足らずで、会員数・稼働率ともに高水準が続いたため、さらなる拡大を決断。3階を追加増床し、フロア構成を3～5階の3フロア体制に強化しました。これにより一層の需要取り込みを可能にし、都心型無人スペースとして完成度を高めています。

増床のポイント

・1名用完全個室5室、2名用完全個室4室、4名用会議室2室、6名用会議室2室を新設

・3～5階の3フロアで合計90坪以上の大型店舗へと拡大

・会議室と個室の相互認知が生まれる導線をレイアウトに設計

増床の効果

・同じビル内にスペースがあるため、清掃や備品補充などの店舗巡回業務を最小限に抑えながら規模を拡大

・4階、5階で不足していた個室、会議室を増設することで、機会損失を減らして稼働率を向上

・都心一等地での無人型コワーキングスペース成功例として、他店舗にも参考になる事業モデルを構築

2度の増床を経て「いいオフィス恵比寿」は、開業時の約2.5倍の規模へと拡大。座席・個室の増設により受け入れ可能人数が増え、売上もリニューアル前の20倍を超えて成長し続けています。

いいオフィス恵比寿は、今回の増床によりさらなる成長余地を手にしました。現状でも月間売上はリニューアル当初に比べて飛躍的に拡大していますが、当店は月商700万円という新たな目標を掲げ、更なるサービス強化と稼働率アップに取り組んでいます。

完全無人運営を支える「E Solution」による省人化モデル

いいオフィス恵比寿はリニューアルオープン以来、完全無人で運営しており、その中核となっているのが独自開発の運営システム「E Solution」です。

専用アプリ「いいアプリ」を通じた予約・決済機能と、スマートロックや監視カメラ、管理画面を連動させることで無人でも円滑な店舗運営を実現しています。

ご利用者様はアプリで個室や会議室の空き状況確認から予約・チェックイン・入退室までセルフサービスで完結でき、店舗側は遠隔からリアルタイムに状況を把握可能です。

その結果、24時間365日営業という柔軟な営業時間設定が可能となり、深夜・早朝を含むあらゆるニーズを取り込んで売上の最大化を図る一方、人件費など固定費を抑えて高い収益性を生み出しています。

概要はこちらをご覧ください。

サービス概要動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

E-Solution紹介動画[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

再現性の高い運営モデル──恵比寿の事例から見る省人化と高収益の両立

いいオフィス恵比寿は、省人化と高収益を両立したワークスペースの成功モデルと言えるほど成長し続けています。そのポイントとしては、完全個室を中心としたレイアウト設計による高付加価値化、テクノロジーを活用した無人運営で営業時間を拡大、そして地域特性に合わせた料金プラン最適化による利用率最大化などが挙げられます。

これからコワーキングスペースやシェアオフィスの開業を検討している方にとって、恵比寿店の事例は「無人でも高い稼働率と収益を実現できる」ことを示す具体的な参考モデルとなるでしょう。

さらに、いいオフィスではフランチャイズ加盟による開業支援も積極的に行っています。当社に加盟することで、ワークスペース運営に必要な管理システムや省人化ノウハウなどを利用でき、開業準備から運営まで包括的なサポートを受けることが可能です。

既に開業済みのコワーキングスペースやシェアオフィス事業者様には、省人化と高収益を両立する方法として、自社開発システム「E Solution」の導入も行っております。

「まずは話だけ聞いてみたい」という方もお気軽にお問い合わせください。

いいオフィス恵比寿 店舗概要

施設情報

店舗名称：いいオフィス恵比寿

住所：東京都渋谷区恵比寿1丁目10-6 清園ビル3階、4皆、5階

TEL： 03-4550-0196

アクセス：JR「恵比寿駅」東口より徒歩10秒

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shibuyaku/ebisu-by-iio

各種サービス

Wi-Fi完備、フリードリンク、テレカンOK、会議室、１～３名用完全個室、法人登記OK（ポストあり）

ご利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

株式会社いいオフィス 企業情報

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://x.com/ii_office