データ連携サービス「Passwork」がISMSクラウドセキュリティ認証「ISO/IEC 27017」を取得

株式会社Prazto

株式会社Prazto（本社：東京都中央区、代表取締役：芳賀怜史、以下「Prazto」）は、当社が開発・提供するクラウドサービスのデータ連携システム「Passwork」において、ISMSクラウドセキュリティ認証である「ISO/IEC 27017」を2025年12月16日付で取得いたしましたことをお知らせいたします。

■ ISO/IEC 27017取得の背景

近年、企業のDX推進に伴い、複数のクラウドサービス間でデータを連携・統合するニーズが急速に高まっています。一方で、クラウドサービスを介したデータ連携においては、情報漏えいや不正アクセスなどのセキュリティリスクへの対応が重要な経営課題となっています。

Praztoは、データ連携サービス「Passwork」を通じて、お客様の重要なビジネスデータをお預かりする立場として、より高度なセキュリティ体制の構築が不可欠であると考えてまいりました。このたび、クラウドサービス固有のセキュリティ管理策を定めた国際規格「ISO/IEC 27017」の認証を取得することで、お客様に安心・安全なデータ連携環境を提供する体制を一層強化いたしました。

■ ISO/IEC 27017について

ISO/IEC 27017は、クラウドサービスの提供および利用に関する情報セキュリティ管理策を規定した国際規格です。ISO/IEC 27001（情報セキュリティマネジメントシステム）をベースに、クラウド環境特有のリスクに対応するための追加的な管理策を定めています。

本認証の取得により、Passworkがクラウドサービスプロバイダとして、国際的に認められたセキュリティ基準に準拠した運用を行っていることが第三者機関によって認証されました。

■ 認証概要

■ Passworkについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93895/table/26_1_c1197bd092a864cf0da793b77cfabc9b.jpg?v=202601270951 ]

Passworkは、「システム連携やデータ連携を、もっと手軽に、もっと確実に」をコンセプトに開発されたEAI・ETLツールです。直感的なドラッグ＆ドロップ操作で、プログラミングスキルがなくても複雑なデータ連携を構築できます。

主な特長- ノーコードでデータ連携を構築：直感的なUI/UXで誰でも簡単に設定可能- 豊富なコネクタ：Salesforce、freee、Tableau、国産SaaSなど多数のサービスに対応- 柔軟なスケジュール設定：定期的なデータ取得・集計作業を自動化- VPC・VPN接続：社内データベースとの安全な連携を実現

サービスサイト：https://passwork.prazto.com/

■ 株式会社Praztoについて

Praztoは「Technology and Design are True」をビジョンに掲げ、Salesforce・Tableauなどの導入支援と、データ連携サービス「Passwork」の開発・提供を行うシステムインテグレーターです。2022年にはSalesforceパートナーのルーキー企業として最優秀賞「Emerging Partner of the Year - Consulting -」を受賞。プロダクト事業と受託事業のハイブリッド展開により、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社Prazto（プラート）

所在地：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 13階

代表者：代表取締役 芳賀 怜史

設立：2019年

事業内容：Salesforce/Tableau導入支援、データ連携サービス「Passwork」の開発・提供

URL：https://prazto.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Prazto お問い合わせフォーム：https://prazto.com/contact/