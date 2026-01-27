人事専門誌『日本人材ニュース vol.339』を発行 「AIが迫る人事大転換」を特集

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、2026年1月10日に「日本人材ニュース vol.339 AIが迫る人事大転換」を発行しました。

特集として2026年に想定される人事の課題を取り上げ、高市政権で注目される労働法制改革の行方などについて紹介しています。人材需要と採用の課題については、人材採用を支援するコンサルティング会社の事業責任者を対象としたアンケート回答も併せて掲載しています。また、人事インタビューでは三菱HCキャピタルの「キャリアオーナーシップを促す公募制・選択型研修を拡充」について、労働法解説では「中途採用の試用期間満了時に本採用を拒否できる条件とは」について掲載しています。

「日本人材ニュース vol.339」目次

【特集】AIが迫る人事大転換

2026年 人事の課題： 高市政権で注目される労働法制改革の行方

溝上 憲文 日本人材ニュース編集委員・ジャーナリスト

主要人材コンサルティング会社アンケート

2026年 人材需要と採用の課題：AI活用の本格化で人材要件の見直し進む

フォルトナ 荒井良介 マーケティング・広報マネージャ

キャリアビリティ 雨宮佑揮 代表取締役社長

グリーンタレントハブ 井口和宏 代表取締役

タイズ 今井良祐 代表取締役社長

プライマリー・アシスト 石山知良 代表取締役社長

アクシスコンサルティング 伊藤文隆 代表取締役社長COO

メイテックネクスト 梅津太一 代表取締役社長

リネアコンサルティング 大森崇 代表取締役社長

みらいワークス 岡本祥治 代表取締役社長

レックスアドバイザーズ 岡村康男 代表取締役CEO

プロフェッショナルネットワーク 木村善行 シニアマネージャー

インディード リクルートパートナーズ 近藤裕 執行役員（エージェントサービス事業）

THRILL クリスチャンセン洋助 代表取締役CEO

ジェイック 近藤浩充 取締役 教育事業部長

パーソルキャリア 桜井貴史 doda編集長

コンコードエグゼクティブグループ 佐竹尚 プリンシパル

ギークニア 齋藤理 代表取締役

キャリアインキュベーション 佐竹勇紀 代表取締役

ロバート・ウォルターズ・ジャパン ジェレミー・サンプソン 代表取締役

エリメントHRC 清水潤次 取締役

ワークス・ジャパン 清水信一郎 代表取締役社長

採用と育成研究社 鈴木洋平 代表取締役社長

エイクエント 杉本隆一郎 ジャパンカントリーマネージャー

K.J.コンサルタンツ／キーンバウム ジャパン 鈴木悦司 代表取締役社長

ヒューマンリソシア 高橋哲雄 代表取締役

セレブリックス 武拓矢 キャリア&リクルーティング事業本部 SQiL Career Agent事業部GM 兼 事業オーナー

unlock.ly（アンロックリー） 武田颯太 取締役副社長

ジェイ エイ シー リクルートメント 田崎ひろみ 代表取締役会長兼社長

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ 田辺晃 代表取締役社長

クレドス 田中潤 代表取締役CEO

繋 照沼貴大 代表取締役

CPAキャリアサポート 中園隼人 代表取締役

NEWOLD CAPITAL 塚田壮一朗 取締役COO

サーチエグゼ 西川将紀 代表取締役

よきあす 野呂田義尚 代表取締役

DRIX 長谷川優 代表取締役

アンテロープキャリアコンサルティング 林徹 シニアディレクター

アイムファクトリー 平山穰一郎 取締役副社長

タイグロンパートナーズ 廣重甫 エグゼクティブコンサルタント

デアゼイン・コンサルティング 村上航平 代表取締役社長

MS-Japan 松林俊 執行役員 事業企画div長

KMF PARTNERS 吉田亜紀子 Sales&Marketing division Director

【特集】ジョブ型人事が専門人材の採用とキャリア自律を強化

【HRサービスの新潮流】

ジョブ型AI「Job-Us（ジョブアス）」

なぜ、ジョブ型人事は定着しないのか 400社との対話からわかった、“ 運用の谷”を越えて制度を動かす方法とは

【人事インタビュー】

キャリアオーナーシップを促す公募制・選択型研修を拡充

三菱HCキャピタル 市川佳典 人事・総務本部 人事部 キャリアデザイングループ 次長

【雇用管理の労働法相談】

中途採用の試用期間満了時に本採用を拒否できる条件とは

安西法律事務所 宮島朝子 弁護士

【人材採用動向レポート】

～採用コンサルタントが人材市場動向や採用成功ポイントを解説

［建設］ウィルオブ・コンストラクション 田中謙 代表取締役社長

［営業］ソフトブレーン・サービス 岸田剛史 執行役員

［経理・財務］ ヒュープロ 石田君枝 マーケティング部 ヒュープロマガジン編集チーム

［障がい者］マイナビパートナーズ 大塚昭宏 DEIソリューション事業部 事業戦略部 部長

［外国人］ゴーウェル 堂園志帆 社長室 兼 広報室 リーダー

［新卒］ハウテレビジョン 戸川博司 執行役員 兼 外資就活総合研究所 所長

【人事おすすめ書籍・本の著者が語る】

『部下が自ら動きたくなるリーダーシップ』

ザ・ホスピタリティチーム 船坂光弘 代表取締役

『採用大全 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を実現する方法』

RECRUIT BOOSTER 内藤貴皓 代表取締役

『デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか？』

流創 前田康二郎 代表取締役

『「人事のプロ」はこう動く』

人事図書館 館長／ Trustyyle 吉田洋介 代表取締役

【HRサービス】

・従業員のコンディション変化と働き方データの分析で離職を防止（チームスピリット）

・3日間で「主体的に働く力」を引き出す新入社員研修を開始（NEWONE）

・求人掲載効果をAIで予測し、応募数・採用コストを見える化（トラコム）

・AIで採用業務を高速化・自動化し、採用効率の向上を支援（パーソルビジネスプロセスデザイン）

・研修内容の定着を支援するAIが受講者の学びの実践に伴走（シェルパス）

・ワークショップとモチベーション可視化で内定辞退・早期離職を防ぐ（Zenken）

・魅力的な社員との出会いを提案し、価値観に共感する求職者を採用（talentbook）

・従業員の本音や気づきを引き出す対話型AIで自律的成長を支援（NTT ExCパートナー）

・オーダーメイド研修で事業成果を創出するAI人材を育成（Sapeet）

・対話と創造を促す参加型ワークショップ手法で組織開発を支援（ファーストプレイス）

・ビジネスシーンに特化した実践的な法人向け英語研修を提供（オーティーシー）

