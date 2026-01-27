【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @2026年春夏オートクチュール コレクション
ディオールを纏うセレブリティ。
2026年1月26日、ディオールはパリにて、ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 オートクチュール コレクションを発表しました。日本からはディオール ジャパン アンバサダーの八木莉可子をお迎えしました。
グローバルからは、リアーナ、ジェニファー・ローレンス、デーモン・アルバーン、ジョウ・イエ、アニャ・テイラー＝ジョイ、グレタ・リー、テイラー・ラッセル、ジョシュ・オコナー、モニカ・バルバロ、マイク・ファイスト、ディーヴァ・カッセルといった華やかなセレブリティたちが集結しました。
(C)Getty Images
八木莉可子は、2026年フォール コレクションより、ホワイトのコットンシャツとグレーのコットンパンツ、ブラックのウール＆シルクジャケットを纏いました。
また、ディオール ファイン ジュエリーより、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらった「マイ ディオール」リングを着用しました。
(C)Pierre Mouton
リアーナは、ブラックのフィッシュネットとチュールのドレスに、ブラックのウールコートを着用し、ディオールのアクセサリーを合わせた装いで登場しました。
(C)Getty Images
ジェニファー・ローレンスは、袖口にファーのディテールを施した2026年フォール コレクションのウール&シルクのブラウンコートに、ホワイトコットンのトップス、ライトブルーデニムのブーツカットジーンズを合わせました。ディオールのアクセサリーも着用しました。
(C)Getty Images
デーモン・アルバーンはブラックウールのノッチドラペルスーツに、ブラックのコットンTシャツ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせました。
(C)Getty Images
ジョウ・イエは、2026年フォール コレクションより、ホワイトのフェイクファースカーフを、ホワイトのウールカーディガン、コットンシャツ、シルクスカートと合わせて纏いました。
また、ディオール ファイン ジュエリーより、ピンクゴールドにダイヤモンドとピンククォーツをあしらった「ローズ ディオール プレ カトラン」のネックレス、リング、イヤリングを着用しました。
(C)Getty Images
アニャ・テイラー＝ジョイは、袖口にファーディテールを施したウール＆シルクのベージュコートを纏って登場しました。ディオールアクセサリーも着用しました。
(C)Getty Images
グレタ・リーは、グリーンのスパンコールトップにホワイトのコットンパンツを合わせ、ディオールのアクセサリーを着用しました。
(C)Getty Images
テイラー・ラッセルは、2026年フォール コレクションより、刺繍を施したホワイトシルクのドレスを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。
(C)Getty Images
ジョシュ・オコナーはバーガンディのウールニットに、ブラックのウールパンツと、ブラックレザーのローファーを合わせた装いで登場しました。
(C)Getty Images
モニカ・バルバロは、赤い花があしらわれたブラックのシルクドレスを着用しました。
また、ディオール ファイン ジュエリーより、ホワイトゴールドにダイヤモンドがあしらわれた「ローズ ディオール バガテル」リングとイヤリングを着用しました。
(C)Getty Images
マイク・ファイストは、ブラックのウールコート、ブランデンブルク刺繍が施されたホワイトのコットン＆シルクシャツ、ダークブルーのデニムジーンズ、そしてブラックレザーの「ディオール アーチー」ダービーシューズを着用しました。
(C)Getty Images
ディーヴァ・カッセルは、ブルーのコットンシャツとベージュのコットンパンツに、マルチカラーのノースリーブカーディガンと、ディオールのシューズを合わせました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gvd5JyvYGXU ]
＠Dior #DiorCouture
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir