【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @2026年春夏オートクチュール コレクション

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏うセレブリティ。

2026年1月26日、ディオールはパリにて、ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 オートクチュール コレクションを発表しました。日本からはディオール ジャパン アンバサダーの八木莉可子をお迎えしました。

グローバルからは、リアーナ、ジェニファー・ローレンス、デーモン・アルバーン、ジョウ・イエ、アニャ・テイラー＝ジョイ、グレタ・リー、テイラー・ラッセル、ジョシュ・オコナー、モニカ・バルバロ、マイク・ファイスト、ディーヴァ・カッセルといった華やかなセレブリティたちが集結しました。

(C)Getty Images

八木莉可子は、2026年フォール コレクションより、ホワイトのコットンシャツとグレーのコットンパンツ、ブラックのウール＆シルクジャケットを纏いました。

また、ディオール ファイン ジュエリーより、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらった「マイ ディオール」リングを着用しました。

(C)Pierre Mouton

リアーナは、ブラックのフィッシュネットとチュールのドレスに、ブラックのウールコートを着用し、ディオールのアクセサリーを合わせた装いで登場しました。

(C)Getty Images

ジェニファー・ローレンスは、袖口にファーのディテールを施した2026年フォール コレクションのウール&シルクのブラウンコートに、ホワイトコットンのトップス、ライトブルーデニムのブーツカットジーンズを合わせました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

(C)Getty Images

デーモン・アルバーンはブラックウールのノッチドラペルスーツに、ブラックのコットンTシャツ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせました。

(C)Getty Images

ジョウ・イエは、2026年フォール コレクションより、ホワイトのフェイクファースカーフを、ホワイトのウールカーディガン、コットンシャツ、シルクスカートと合わせて纏いました。

また、ディオール ファイン ジュエリーより、ピンクゴールドにダイヤモンドとピンククォーツをあしらった「ローズ ディオール プレ カトラン」のネックレス、リング、イヤリングを着用しました。

(C)Getty Images

アニャ・テイラー＝ジョイは、袖口にファーディテールを施したウール＆シルクのベージュコートを纏って登場しました。ディオールアクセサリーも着用しました。

(C)Getty Images

グレタ・リーは、グリーンのスパンコールトップにホワイトのコットンパンツを合わせ、ディオールのアクセサリーを着用しました。

(C)Getty Images

テイラー・ラッセルは、2026年フォール コレクションより、刺繍を施したホワイトシルクのドレスを纏いました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

(C)Getty Images

ジョシュ・オコナーはバーガンディのウールニットに、ブラックのウールパンツと、ブラックレザーのローファーを合わせた装いで登場しました。

(C)Getty Images

モニカ・バルバロは、赤い花があしらわれたブラックのシルクドレスを着用しました。

また、ディオール ファイン ジュエリーより、ホワイトゴールドにダイヤモンドがあしらわれた「ローズ ディオール バガテル」リングとイヤリングを着用しました。

(C)Getty Images

マイク・ファイストは、ブラックのウールコート、ブランデンブルク刺繍が施されたホワイトのコットン＆シルクシャツ、ダークブルーのデニムジーンズ、そしてブラックレザーの「ディオール アーチー」ダービーシューズを着用しました。

(C)Getty Images

ディーヴァ・カッセルは、ブルーのコットンシャツとベージュのコットンパンツに、マルチカラーのノースリーブカーディガンと、ディオールのシューズを合わせました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gvd5JyvYGXU ]

＠Dior #DiorCouture

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir