資産運用を始めない最大の理由は「リスク不安」だった！心理的ハードルに関する実態調査を発表

将来に向けてお金の備えを考える人が増える一方で、「資産運用には不安がある」「何から始めればいいのか分からない」と感じ、行動に踏み切れない人も多いのではないでしょうか。

そこで株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、20～50代の男女300名を対象に、資産運用を始めていない理由や、心理的ハードルに関する意識調査を実施しました。

その結果、現在資産運用を行っていない人が約6割に上る一方で、条件次第で始めたいと考える潜在層が一定数存在するなど、投資に対する「慎重だが関心はある」実態が明らかになりました。

＜調査サマリー＞

・現在資産運用を行っている人は35.67％、約6割は未実施

・始めていない最大の理由は「元本割れなどのリスクが怖いから」（28.33％）

・不安要素は「損をする可能性」が68％で最多

1. 現在、資産運用を行っている人は35.67％、約6割が未実施

まず、「現在、資産運用を行っていますか？」と質問したところ、「現在行っている」と回答した人は35.67％にとどまりました。

一方で、「興味はあるが、まだ始めていない」：21.33％「あまり興味がない」：16.00％「まったく興味がない」：24.33％

となっており、約6割が現在は資産運用を行っていない実態が明らかになりました。特に「興味はあるが始めていない」層が2割を超えている点は、投資に対する関心と行動の間にギャップがあることを示しています。

２. 資産運用を始めない最大の理由は「元本割れなどのリスクが怖い」（28.33％）

資産運用を行っていない人に、その理由を尋ねたところ、最も多かったのは「元本割れなどのリスクが怖いから」（28.33％）でした。

次いで、「まとまった資金がないから」（25.83％）「知識や経験がなく、仕組みが分からないから」（25.00％）がほぼ同水準で続きました。



この結果から、資産運用を妨げている要因は“お金の不足”よりも、“不安や分かりにくさ”であることが明らかになっています。

3. 不安の正体は「損をする可能性がある」（68％）と「情報過多」（34.67％）

資産運用に対して感じる不安やハードルについて複数回答で聞いたところ、「損をする可能性があること」が68.00％と突出して多い結果となりました。

さらに、「情報が多すぎて、何を信じてよいか分からない」（34.67％）「内容が難しく、理解できる自信がない」（32.33％）と続き、情報過多や理解の難しさが心理的ハードルとなっている実態も浮き彫りになりました。

これは、慎重に判断しようとする姿勢の裏返しとも言え、無関心ではなく“選べない状態”にある人が多いことを示しています。

【まとめ】

今回の調査からは、資産運用を始めていない人の多くが「投資に興味がない」のではなく、「不安や分かりにくさによって行動を止めている」という実態が明らかになりました。

特に、

- 元本割れへの強い不安- 情報量の多さによる判断の難しさ- 安心して始められる選択肢が見えにくいこと

といった要因が、資産運用への第一歩を妨げる心理的ハードルとなっていると考えられます。

一方で、「条件が整えば始めたい」「もう少し情報があれば検討したい」と回答した人も一定数存在しており、資産運用に対する関心自体は決して低くないことも本調査の重要なポイントです。

この結果は、資産運用の普及において重要なのは、高い利回りや専門的な知識を訴求することではなく、不安を軽減し、仕組みを分かりやすく伝え、“安心して始められる環境”を整えることであることを示唆しています。

資産形成を取り巻く選択肢が多様化する今、「なぜ始めないのか」という声に向き合い、心理的な壁を一つずつ取り除いていくことが、今後の資産運用の広がりにおいて重要な鍵になるといえるでしょう。

