補助金活用サポート付き「病院 業務改善支援パッケージ」の提供を開始

メディグル株式会社

メディグル株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中嶋秀樹）は、病院における紹介・予約・電話対応などの連携業務の負担軽減を目的とした、補助金活用サポート付き「病院 業務改善支援パッケージ」の提供を開始しました。

本パッケージは、病院の規模や課題に応じて、地域医療連携業務や電話・予約対応に関わる複数のサービスを組み合わせて導入できるものです。あわせて、補助金制度の活用を検討する病院に対し、必要な情報提供や申請サポートを行います。

※本サービスは補助金申請の代行や採択を保証するものではありません。

背景

多くの病院では、予約や問い合わせの電話対応、地域医療連携に関わる調整業務などが、限られた人員の中で現場の負担となっています。一方で、業務改善などを支援する補助金制度があるものの、活用方法が分からず検討が進まないケースも見られます。

当社はこれまで、地域医療連携を軸に病院業務の改善を支援してきました。本パッケージでは、電話対応・地域医療連携業務の効率化とあわせて、補助金活用を見据えた業務改善の検討を後押しします。

活用サポートが可能な事業

本パッケージでは、病院の種別や取り組み内容に応じて、以下のような補助事業を想定した活用を検討することが可能です。

- 文部科学省「大学病院機能強化推進事業」- 厚生労働省「医療分野における生産性向上に対する支援」- 厚生労働省「生産性向上・職場環境改善整備等事業」

※上記は想定例であり、採択や補助対象を保証するものではありません。

活用可能な当社サービス

病院の課題や検討内容に応じて、以下のようなサービスを組み合わせて活用できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103131/table/25_1_e23fa062c5270c069f0f455fba20fb81.jpg?v=202601270951 ]

※導入内容は病院ごとに個別に検討・設計します。

補助金活用サポートについて

当社の補助金活用サポートでは、病院における業務改善の内容を整理し、導入検討や院内説明、申請に必要な情報の提供・支援を行います。

＜提供内容＞

- サービス導入のサポート- 補助事業の申請に必要な情報提供

会社概要

お問い合わせはこちら :https://medigle.jp/contact.html

会社名：メディグル株式会社

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17

代表者：代表取締役 中嶋 秀樹

事業内容：地域医療連携を軸とした病院経営改善クラウドサービス、BPOサービスの提供

URL：https://medigle.jp/index.html

本件に関するお問い合わせ

メディグル株式会社

広報担当：白岩

TEL：050-3765-8237

Email：contact@medigle.jp