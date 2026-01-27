【速報】『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）が楽天ブックス ホビー・スポーツ・美術部門で第1位を獲得！
2026年3月18日（水）発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）が、発売告知からわずか1日で楽天ブックス日別ランキング「ホビー・スポーツ・美術部門」第1位（2026年1月26日付）を獲得しました。
すでにSNSを中心に話題となっており、「前回の書籍も面白かったので、楽しみ」「マネジメント術で読む、とは気になります」と読者層は野球ファンにとどまらず、マネジメント層や教育関係者からも注目が高まっています。
【書籍情報】
書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』
著者：ゴジキ（@godziki_55）
価格：1,276円（税込）
発売日：2026年3月18日（水）
Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW
楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/
判型：新書判
ページ数：352ページ（予定）
出版社：光文社（光文社新書）
ISBN-10：4334109233
ISBN-13：978-4334109233
【著者プロフィール】
ゴジキ（@godziki_55）
野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。
X：https://x.com/godziki_55
Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55
TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55
問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp