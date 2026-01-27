株式会社BOTANICO

2026年3月18日（水）発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）が、発売告知からわずか1日で楽天ブックス日別ランキング「ホビー・スポーツ・美術部門」第1位（2026年1月26日付）を獲得しました。



すでにSNSを中心に話題となっており、「前回の書籍も面白かったので、楽しみ」「マネジメント術で読む、とは気になります」と読者層は野球ファンにとどまらず、マネジメント層や教育関係者からも注目が高まっています。


【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』
著者：ゴジキ（@godziki_55）
価格：1,276円（税込）
発売日：2026年3月18日（水）


Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW


楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/
判型：新書判
ページ数：352ページ（予定）
出版社：光文社（光文社新書）
ISBN-10：‎4334109233


ISBN-13：‎978-4334109233



【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）


野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。



X：https://x.com/godziki_55


Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55


TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55


問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp