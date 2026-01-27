【44％OFF】Android 16搭載の最新11インチAIタブレット「Tabwee T50」が大特価｜通常26,999円→15,199円の期間限定セール /24GB+128GB/HD+/90Hz

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.Tabwee T50のキービジュアル

タブレットメーカーのTABWEEが販売している、最新OS「Android 16」を搭載した11インチAndroidタブレット『TABWEE T50』について、2026年1月27日から2月2日までの期間中、通常価格より44%OFFの大幅割引が適用された期間限定キャンペーン価格15,199円（税込）で購入できます。

Tabwee T50

■ Amazon商品ページ(https://amzn.to/3YUjpq7)

■ 対象製品：Tabwee T50（Android 16搭載 11インチタブレット／Wi-Fiモデル）

■ 通常価格：26,999円（税込）

■ 最終価格：15,199円（税込）

■ 割引率：約44％OFF

■ セール期間：2026年1月27日（火）～ 2月2日（月）

『TABWEE T50』は、最新のAndroid 16を搭載した11インチのAndroidタブレットです。Googleの生成AI「Gemini AI」にも対応しており、調べものをしたり、文章をまとめたりといった作業がこれまでよりも手軽にこなせます。動的通知やデスクトップウィンドウモードなど、Android 16ならではの新機能も使えるため、普段のちょっとした操作から複数アプリを並べて使う場面まで、全体的に扱いやすさが向上しています。

ディスプレイは11インチのIPSパネルで、90Hzに対応。スクロール時の引っかかりが少なく、Web閲覧やSNSも快適です。Widevine L1にも対応しているので、動画配信サービスを高画質で楽しめるのもポイント。8,000mAhのバッテリーを搭載しており、動画視聴や作業を続けていても、途中で充電を気にする場面はあまりありません。

最新OS「Android 16」とGemini AIを搭載

TABWEE T50の仕様説明

『TABWEE T50』は、動的通知やデスクトップウィンドウモードといった新機能が加わったことで、アプリをいくつも開いて作業する場面でも、以前より扱いやすくなっています。

また、Googleの生成AI「Gemini AI」にも対応しており、ちょっとした調べものや文章の下書き、画像を使った検索などをサッと行えるのが便利なところ。普段の情報収集はもちろん、仕事や勉強といった場面でも、無理なくAIを取り入れられるタブレットに仕上がっています。

90Hz対応・11インチIPSディスプレイ搭載

TABWEE T50のディスプレイ仕様

11インチのIPSディスプレイは解像度1280×800で、最大90Hzのリフレッシュレートに対応しています。画面のスクロールや切り替えが引っかかりにくく、Webサイトの閲覧やSNS操作も快適。Widevine L1にも対応しているため、NetflixやAmazon Prime Videoといった動画配信サービスを高画質で楽しめるのもポイントです。

日常使いに十分なパフォーマンス

TABWEE T50のRAM＆ストレージ仕様

CPUにはUnisoc T7250のオクタコアプロセッサーを搭載。Webブラウジングや動画視聴、資料作成などの日常的な作業であれば、動作にストレスを感じる場面はほとんどありません。実装メモリは6GBですが、最大18GBの仮想RAM機能を使うことで、合計24GB相当として利用できます。アプリの切り替えや複数アプリを同時に使うような場面でも、動きは比較的スムーズです。

ストレージは128GBを内蔵しており、さらにmicroSDカードを使えば最大2TBまで拡張可能。写真や動画、アプリを多めに保存したい人でも安心です。顔認証によるロック解除やGPS機能も備えているため、学習用途からビジネス用途まで、幅広いシーンで使いやすい一台に仕上がっています。

8,000mAh大容量バッテリー内蔵

TABWEE T50のバッテリー仕様

8,000mAhの大容量バッテリーを内蔵しており、外出先や旅行中でもバッテリー残量を気にせず使えるのが安心なポイントです。動画視聴やWeb閲覧といった使い方であれば、途中で頻繁に充電する必要はあまり感じません。

充電はUSB Type-Cポートに対応しており、最大18Wでの充電が可能。普段使いの中でも扱いやすく、充電まわりで不便を感じにくい仕様になっています。

セールは2026年2月2日（月）まで！

TABWEE T50

『TABWEE T50』は、Android 16やGemini AIへの対応、90Hzディスプレイや大容量バッテリーなど、日常使いに欲しい要素をバランス良く備えた11インチタブレットです。動画視聴やWeb閲覧はもちろん、学習や仕事といった場面でも無理なく使える仕上がりになっています。

このスペックでありながら、セール期間中は大幅な割引が適用されるのも大きな魅力。コストを抑えつつ、長く使えるタブレットを探している方にとって、有力な選択肢のひとつと言えるでしょう。

■ Amazon商品ページ(https://amzn.to/3YUjpq7)

■ 対象製品：Tabwee T50（Android 16搭載 11インチタブレット／Wi-Fiモデル）

■ 通常価格：26,999円（税込）

■ 最終価格：15,199円（税込）

■ 割引率：約44％OFF

■ セール期間：2026年1月27日（火）～ 2月2日（月）

最新OSとAI機能を備えたモデルを、1万円台前半で購入できる本キャンペーンは期間限定となっています。

タブレットの買い替えや新規購入を検討している方は、この機会をお見逃しなく！

TABWEE T50 の詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/97_1_8ec7b679ceda34d1803fad821ed40ed6.jpg?v=202601270951 ]

Blackview Amazon製品ページ

https://amzn.to/3WsZ2PW

Blackview公式サイト

https://www.blackview.hk/

X公式アカウント

https://x.com/BlackviewJapan

Youtube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BlackviewHk