株式会社sumarch、企業版ふるさと納税を通じて岡崎市の「放課後児童の居場所拡充事業」を支援

株式会社sumarch

愛知県で不動産流通事業「住まいの窓口 ハウスボカン」・注文住宅「HOLIDAYS」及びリノベーション「KULABO」など住まいにかかわるサービスを展開する株式会社sumarch（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鳥居 儀彰）は、岡崎市が推進する「放課後児童の居場所拡充事業」の支援を目的に、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附を実施いたしました。

本寄附は、昨年度に引き続き、子どもたちが安心して過ごせる放課後の居場所づくりに役立てていただくことを目的としております。

寄附の概要

支援の背景

- 寄附先：愛知県岡崎市- 寄附金額：3,000,000円- 寄附の目的：「放課後児童の居場所拡充事業」への支援- 活用予定：岡崎市「まち・ひと・しごと創生推進計画」に位置づけられた放課後対策施設整備事業

「放課後児童の居場所拡充事業」は、保護者の就労等により昼間家庭に保護者がいない小学生を対象に、遊びと生活の場となる放課後の居場所の拡充を図る取り組みです。

当社は、地域に根ざした企業として、未来を担う子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに貢献したいという想いから、本支援を実施いたしました。

株式会社sumarchについて

株式会社sumarchは2009年に設立。現在は、愛知県全域で不動産流通「住まいの窓口ハウスボカン」、注文住宅「HOLIDAYS」、リノベーション「KULABO」とサービスブランドを展開して、不動産仲介・宅地開発・注文住宅・リノベーションと住まいに関わる事業を中心に提供しています。

お客様の不動産探し、住まいづくりをより快適に、豊かにするための架け橋となる企業となることを目指し、私たちは新たな価値を創造し、社会に提供し続けます。

会社概要

社名：株式会社sumarch

住所：名古屋市中村区名駅３丁目２８－１２ 大名古屋ビルヂング ２１F

HP：https://sumarch.co.jp/

TEL： 052-526-1395

FAX：052-526-1396

お問い合わせ：https://sumarch.co.jp/contact