暗号金融資産レンティングサービス「らくらくちょコイン」事前登録における暗号資産額が20億円を突破

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、証券コード：2334、以下「イオレ」）は、2025年12月25日より事前登録を開始した暗号金融資産レンティングサービス「らくらくちょコイン」において、暗号資産（BTC）の運用希望額が20億円相当額※に達したことをお知らせいたします。

※現時点の暗号資産（BTC）の市場価格を基準に円換算した金額。

事前登録の進捗

本サービスの事前登録は2025年12月25日受付開始以降、想定を上回るペースで推移しており、現時点で事前登録額は累計で400名(2026年1月26日時点）となっており、個人のお客様からの預かり暗号資産運用希望額は20億円相当に達しております。これにより、 法人顧客からの暗号資産レンディングの申し込み金額30億円と合算した想定規模は、レンディング事業全体で現時点で50億円相当（自社運用分除く）に達する見込みとなりました。

事前登録受付終了および特典について

「らくらくちょコイン」の事前登録は、2026年1月28日 12:00をもって終了いたします。

事前登録を完了されたお客様には、期間限定で年利13％の優遇貸借料率を提供するキャンペーンを実施しております

「らくらくちょコイン」事前登録ページ（1月28日12:00締切）

URL： https://www.eole.co.jp/lp/chocoin/

なお、同日14：00より「らくらくちょコイン」の正式サービス提供を開始する予定です。