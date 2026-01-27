Digital Arrow Partners、AI検索エンジン最適化サービスの拡充に向け、AI Hackと業務提携

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）と業務提携を締結し、展開する「AI検索エンジン最適化サービス」の提供内容を拡充することをお知らせいたします。



■業務提携の背景

AI Hackは、「生成AIのポテンシャルを最大限に引き出す」ことを掲げ、企業の生成AI最適化を幅広く支援しています。主要な生成AIで自社の露出や評価を可視化するAIO分析ツール「AI Hack」の提供、AIエージェントが自律的に情報を理解・判断・引用できるエージェンティックWebの考え方に基づきWebサイトを“AIに読み書き可能な存在”へと進化させる「NLWeb（Natural Language Web）構築支援」をメイン事業としています。

Digital Arrow Partnersは、総合Webマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を運営しており、従来の広告運用やSEO支援に加えて、時代変化に会わせた新規サービスを提供しております。直近では、SEO支援をよりAI台頭時代に合わせて支援する「AI検索エンジン最適化（LLMO、AIO、GEO）サービス」の提供を開始しました。

この度のAI Hackとの業務提携により、AI Hackが提供するAIO分析ツール「AI Hack」を通じて、Digital Arrow Partnersの提供する「AI検索エンジン最適化サービス」におけるAI分析の精度をさらに向上させることが期待できます。また、Digital Arrow Partnersgが持つデジタルマーケティングの知見と、AI Hackが持つAIOの知見を融合させることで、企業に対してより高度で専門的なAIO対策支援ができるようになります。



■提携内容について

・AI Hackの提供する「AI Hack（AIO分析ツール）」を通した「AI検索エンジン最適化サービス」の拡充

AI Hack社のAIO分析ツールである「AI Hack」を通して、Digital Arrow Partnersが提供する「AI検索エンジン最適化サービス」とのシナジーを生み出してまいります。特に企業のAI分析においては、より高い精度で提供することが期待できます。

・AI Hackの提供する「AIO関連事業（AIOツール開発・提供／NLWeb構築支援など）」を通した企業への包括的支援

AI Hackが提供する「AIO関連事業」を通じて、Digital Arrow Partnersの支援する企業に対してもAIO対策における包括的な支援が可能となります。

■AIO分析ツール「AI Hack」の機能について

「AI Hack」は、複数の生成AI（ChatGPTなど）に対してプロンプトを投げかけ、その回答内容を多角的に可視化・スコア化するAIO分析ツールです。以下のような機能を保有しており、Digital Arrow Partnersが支援する企業に対しても、詳細に分析結果をレポーティングすることが可能です。

１．自社コンテンツのAI回答状況の可視化

プロンプト（質問文）を登録することで、複数のAI/LLMから回答を取得し、AIの回答状況を可視化

２．5つのAIOスコアによる多角的分析

優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど多角的指標でAIの回答をスコア化

３．競合分析

自社情報だけでなく、複数の競合企業/サービス情報も同時にスコアリングを行う競合分析

今後もDigital Arrow Partnersは、新規サービスの提供や他社との協業を通じて、あらゆる企業のWebマーケティング領域を支援してまいります。

■AI Hackについて

・社名：株式会社AI Hack

・所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

・代表者：代表取締役 中道大輔

・設立：2024年７月

・事業内容：生成AI分野におけるサービスの提供

・URL：https://ai-hack.co.jp/



■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。



■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。



TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/



