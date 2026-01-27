年始の『うずら卵余剰』による廃棄危機を救う。愛知県の養鶉農家がフードロス削減に向けた“生卵セット”の緊急販売を開始

株式会社幡野ファーム

2026年1月27日

うずら卵の関係者 各位

株式会社幡野ファーム

株式会社幡野ファーム（所在地：愛知県、代表：幡野 喜一）は、年始に発生するうずらの卵の余剰と、それに伴う廃棄問題を解決するため、卵本来の美味しさが最も味わえる「生卵セット」を、2026年1月26日より公式オンラインショップ限定で、通常価格よりお得な特別価格にて販売開始します。

本取り組みは、季節要因で発生する「余剰卵」を廃棄することなく、鮮度の高い状態で消費者へ届けることで、持続可能な農業の実現とフードロス削減に貢献するものです。

農場採れたての新鮮な卵つややかなうずら卵が割られた瞬間

例年、年始は市場の流通が変動し、うずらの卵の需要が一時的に停滞することで、大量の「余剰卵」が発生します。丹精込めて育てた卵が、品質に全く問題がないにもかかわらず採卵日超過で廃棄されてしまう現状を打破するため、当ファームではSNS（TikTok）を通じて現状を発信しました。

「廃棄される卵を一つでも減らしたい」「どうせなら一番美味しい食べ方で知ってほしい」という生産者の想いから、本来は流通が難しい鮮度抜群の生卵を、直接消費者へ届ける今回の緊急販売に至りました。

今回の特別セットは、うずら卵の概念を覆す「生食」にこだわった内容です。

1. 圧倒的な鮮度： 産卵日から3日以内の産みたてを直送することで、市販の水煮では味わえない濃厚なコクと甘みを提供。

2. フードロス削減： 1セット購入ごとに、廃棄危機にあるうずら卵が救われる直結型の支援。

3. オンライン限定・特別価格： 流通コストを削減し、より多くの方に手にとっていただけるよう通常よりもお得な価格設定を実現。

今回の緊急販売を通じて、期間中に合計50000個以上の余剰卵を消費者の皆様へ届けることを目指します。将来的には、季節による需給ギャップをオンライン販売で補完する仕組みを強化し、「廃棄ゼロ」の養鶉（ようじゅん）経営を確立してまいります。

＜商品概要＞

初回購入者さまには「プッチ」付きを

● 商品名：【フードロス削減】幡野ファーム直送・新鮮うずら生卵 特別セット

● 価格： 2500円（税込・送料込）

● 発売日：2026年1月26日（月）

● 販売場所：公式オンラインショップ

● URL：https://quail.buyshop.jp/items/108963047

リピーターさまには、「味つけ」を

● 商品名：【フードロス削減】幡野ファーム直送・新鮮生うずら卵 特別セット（リピーター様向け）

● 価格： 2500円（税込・送料込）

● 発売日：2026年1月26日（月）

● 販売場所：公式オンラインショップ

● URL：https://quail.buyshop.jp/items/132219304

＜会社概要＞

● 会社名：株式会社幡野ファーム

● 代表者：幡野 喜一

● 所在地：愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷214-1

● 事業内容：うずらの飼育・卵の販売

● HP：https://hatanofarm.co.jp/

● オンラインショップ：https://quail.buyshop.jp/

● 各種SNSアカウントURL：https://www.instagram.com/hatanofarm3