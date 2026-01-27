AI Hack、Digital Arrow Partnersと業務提携を開始、AIOツール「AI Hack」の提供等により「AI検索エンジン最適化サービス」の価値向上および内容拡充を支援

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下「AI Hack」）は、株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下「Digital Arrow Partners」）と業務提携を締結し、AIO（AI Optimization）ツール「AI Hack」の提供等を通じて、Digital Arrow Partnersが展開する「AI検索エンジン最適化サービス」の提供価値向上および内容拡充を支援することをお知らせいたします。

■業務提携の背景

Digital Arrow Partnersは、総合Webマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を運営しており、従来の広告運用やSEO支援に加えて、時代変化にあわせた新規サービスを提供する企業です。直近では、SEO支援をよりAI台頭時代に合わせて支援する「AI検索エンジン最適化（LLMO、AIO、GEO）サービス」の提供を開始しました。

AI Hackは、この度のDigital Arrow Partnersとの業務提携により、AI Hackが提供するAIO分析ツール「AI Hack」の提供を通じ、Digital Arrow Partnersの「AI検索エンジン最適化サービス」におけるAI分析の精度をさらに向上させることが期待できます。

また、Digital Arrow Partnersが持つデジタルマーケティングの知見と、AI Hackが持つAIOの知見を融合させることで、企業に対してより高度で専門的なAIO対策支援ができるようになります。

■提携内容について

AI Hackの提供する「AI Hack（AIO分析ツール）」を通した「AI検索エンジン最適化サービス」の拡充

AI HackのAIO分析ツールである「AI Hack」の提供を通じ、Digital Arrow Partnersが提供する「AI検索エンジン最適化サービス」の価値向上に貢献してまいります。特に企業のAI分析おいては、より高い精度での提供が期待できます。

AI Hackの提供する「AIO関連事業（AIOツール開発・提供／NLWeb構築支援など）」を通した企業への包括的支援

AI Hackは、主要な生成AIで自社の露出や評価を可視化する「AIO分析ツール」の提供、AIエージェントが自律的に情報を理解・判断・引用できるエージェンティックWebの考え方に基づきWebサイトを“AIに読み書き可能な存在”へと進化させる「NLWeb（Natural Language Web）構築支援」をメインに事業を展開しており、企業の生成AI最適化を幅広く支援しているのが特徴です。これらを活かし、AI Hackが強みとする幅広いAIO関連事業を通じて、Digital Arrow Partnersの支援する企業に対しても掛け合わせによる効果を創出してまいります。

■AIO分析ツール「AI Hack」(https://service.ai-hack.ai/)の機能について

「AI Hack」は、複数の生成AI（ChatGPTなど）に対してプロンプトを投げかけ、その回答内容を多角的に可視化・スコア化するAIO分析ツールです。以下のような機能を保有しており、Digital Arrow Partnersが支援する企業に対しても、詳細に分析結果をレポーティングすることが可能になります。

■今後の展望

- 自社コンテンツのAI回答状況の可視化プロンプト（質問文）を登録することで、複数のAI/LLMから回答を取得し、AIの回答状況を可視化- 5つのAIOスコアによる多角的分析優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど多角的指標でAIの回答をスコア化- 競合分析自社情報だけでなく、複数の競合企業/サービス情報も同時にスコアリングを行う競合分析

今後もAI Hackは、Digital Arrow Partnersとの強固な連携のもと、AIO分野における知見と技術を結集し、「AI検索エンジン最適化サービス」の更なる価値向上に貢献してまいります。また、生成AI時代における企業の露出・評価の最大化を目指し、サービスの機能アップデートや多角的な協業を通じて、より高度で専門的なAIO対策支援を提供してまいります。

【Digital Arrow Partners 会社概要】

会社名 ：株式会社Digital Arrow Partners

住所 ：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F

代表取締役CEO：佐藤雅樹

事業内容 ：マーケティングサービス

URL ：https://darrow-p.com/

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/