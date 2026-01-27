アパレル向けデータ管理システム XIFORM(R) Ver. 11 をリリース

東レACS株式会社

当社は、アパレル向けデータ管理システム XIFORM(R) (サイフォーム(R))をご提供しています。

XIFORM(R) は、縫製仕様書、加工指図書、発注書といった様々な帳票に記載されている情報の、管理・共有・活用を行うアパレル向けデータ管理システムです。

充実した入力補助機能や作図機能を活用することで、データ入力に不慣れな方でも簡単に使用することができます。

XIFORM(R) は、重複作業、修正漏れ、転記ミスといった問題を解決し、業務の改善（DX）と生産性向上を支援します。

今回は、XIFORM(R) のバージョンアップ機能を一部ご紹介します。

アパレル向けデータ管理システム XIFORM(R) (Ver. 11)

帳票入力ソフト XIFORM MAGIC(R)

■AI-OCR

AI-OCR を利用し、手書き・PDFなどの帳票を XIFORM(R) に取り込めるようになりました。

XIFORM(R) に取り込むことで、データの編集、再利用ができます。

利用しているサービスは「Smart Read」となり、お客様にて契約が必要です。

■AI翻訳

AI翻訳の対象言語に「ベトナム語」が追加されました。

表内の文章だけでなく、図形内のコメントも翻訳できます。さらに、お客様の社内で使用している用語や専門用語を登録できるので、より精度の高い翻訳が可能となります。

利用しているサービスは「DeepL(R)」となり、お客様にて契約が必要です。

帳票作成ソフト Layout Maker

■AI翻訳対応

レイアウト作成時のAI翻訳機能を追加しました。

製品ラインナップ

●アパレルCADシステム CREACOMPO(R)II

●アパレル向けデータ管理システム XIFORM(R)

