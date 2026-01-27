【JAF高知】物部川エリアの人気スポットを巡る「ものべすとドライブスタンプラリー」開催中

一般社団法人 日本自動車連盟ドライブスタンプラリーの詳細はこちら :https://jaf.link/4qNNQuwJAFホームページに遷移します。

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）高知支部（支部長 佐藤 誠三）は、2026年1月9日（金）から2026年3月8日（日）まで、「物部川エリアでの観光博覧会実行委員会」と協力し、電子スタンプラリーイベント「ものべすとドライブスタンプラリー」を開催しています。

本スタンプラリーは、アプリのインストールも必要なく、スマートフォンがあればどなたでもウェブ上で参加できます。各自治体1個以上のスタンプを集めると、特典に応募できます。スマートフォンでスタンプを集めながら、ものべがわエリアの観光地や飲食店を巡る旅を楽しみませんか。飲食店や観光施設ではJAF会員優待も利用できます。

【ものべがわエリアとは】

高知県中央部に位置する南国市・香南市・香美市の物部川（ものべがわ）が流れるエリア。高知市から車や電車で約30 分とアクセスも良好で、自然や歴史、美味しい食が堪能できる高知県の魅力が凝縮されています。

- ものべすとドライブスタンプラリー

開催期間：2026年1月9日（金）～ 2026年3月8日（日）

スタンプ取得エリア：高知県南国市、香美市、香南市（ものべがわエリア）

問い合わせ先：JAF高知支部 Tel：088-882-0311（平日10：00 ～ 17：00 土日祝除く）

協力：物部川エリアでの観光博覧会実行委員会

▼ 詳細は「JAF高知 ご当地情報」を検索、または下記URLよりご確認ください。

https://jaf.link/4qNNQuw

