英検(R)自己採点を“紙で見返せる”形に-詳細分析PDFをダウンロード可能に（スタスタApps）

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)解答速報〈自己採点シート〉において、採点結果と分析内容をまとめた「詳細PDFダウンロード」機能を追加しました。

詳細PDFでは、自己採点シートの結果（Reading／Listening／Writing）に加え、弱点が分かる分析（大問別・観点別）や、不合格時には合格に必要な勉強時間の目安（合格時間ナビ：バランス型、技能別内訳）も表示します。試験直後の振り返りを「画面で見るだけ」から「PDFで保存して見返す」形に拡張し、次の学習に繋げやすくしました。

【１】背景：自己採点“後”の振り返りを、迷わず次の学習へつなげるために

英検(R)一次試験の自己採点は、点数の確認で終わりがちです。

一方で、合否やスコアの目安だけでなく、「どの形式が弱いか」「どの観点が伸びしろか」「合格まで何が足りないか」を具体化できると、対策は格段に立てやすくなります。

今回、自己採点シートの結果と分析を1枚のPDFにまとめ、保存・共有・見返しがしやすい形で提供します。

【２】新機能：詳細PDFダウンロード（無料・会員登録不要）

詳細PDFは、自己採点シートで採点完了後、結果画面の一番下に表示される「詳細PDFダウンロード」ボタンから取得できます。

PDFは毎回生成されるため、固定URLではなく、採点結果に紐づいて生成されます。

【３】詳細PDFで見られる内容（結果＋分析を1枚に）

（１）合格基準に対する現在地を可視化（進捗バー）

合格基準点に対して現在のスコアがどの位置にあるかを進捗バーで直感的に把握できます。

「合格まであと何点必要か」が一目で分かります。

（２）Reading／Listening：大問別の内訳＋設問ごとの正誤

Reading／Listeningのスコアを、英検(R)の出題形式に沿った「大問」ごとに分解して表示します。

のように、得意・不得意な形式を数値で把握できます。

また、Reading／Listeningについては、設問ごとの正誤もPDF上で確認できます。

（３）Writing：公式4観点（内容／構成／語彙／文法）で内訳表示

Writingのスコアを「内容」「構成」「語彙」「文法」の4つの評価観点別に表示します。

どの観点が弱点となっているかを把握し、ピンポイントでの対策に繋げられます。

【４】不合格時のみ：合格時間ナビをPDFに表示

不合格の場合、合格までに必要な勉強時間の目安を、合格時間ナビ（バランス型）としてPDFに表示します。

Reading／Listening／Writingの技能別内訳も表示するため、「どこに時間を投下すべきか」の当たりをつけやすくなります。

※合格の場合は表示しません。

【５】対象範囲・提供条件

- 対象日程：英検(R)2025年度第3回の全日程（本会場および準会場A～F）- 対象級：全級対応（1級～5級、準1級、準2級プラス、準2級を含む）- 提供形態：完全無料（会員登録不要）- 利用方法：採点完了後、結果画面下部の「詳細PDFダウンロード」ボタンから取得

※表示されるスコアや勉強時間は推定であり、目安です。

【６】利用状況（参考）

英検(R)解答速報〈自己採点シート〉は累計12,291回利用されています。

また、スタスタAppsの無料会員（メールアドレス登録済みアカウント）は12,860人を超えています。

【７】スタスタAppsについて

スタスタAppsは、英検(R)学習を支援するWebアプリです。自己採点、CSE推定、ライティング添削等を通じて、受験者が次の学習に迷わず移れる環境を提供します。

