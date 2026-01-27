株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、2026年1月30日（金）19時からこれまで英語学習に何度か挑戦したものの、思うように継続できなかった経験を持つ方向けに無料オンラインセミナー「40代からの英語学習継続術」を開催します。「今年こそ英語を話せるようになりたいと思っていたのに、もう挫折気味」「英語学習に何度も取り組んできたが、いつも続かない」「上達している実感がなく、学習のモチベーションが下がっている」そんな悩みを抱える方に向けたセミナーです。今回は、「40代からの英語学習継続術」をテーマに、40代からの大人世代が英語学習を無理なく続け、身につけていくための考え方を、事例を交えながらわかりやすくお伝えします。QQEnglishで学習中の方はもちろん、外部の方も無料でご参加いただけます。

このセミナーで得られるヒント

https://www.qqeng.com/blog2/event/43794/

本セミナーでは、英語初中級者の方に向けて、次のような内容をお話しします。・英語学習が続かなかった経験を、前向きに捉え直す視点・今の生活スタイルに合った学び方を考えるヒント・やる気や根性に頼らず、学習を継続するための考え方勉強法やテクニックを詰め込む内容ではなく、大人の英語学習を「続けられる形」に整えるための土台づくりを目的としてお届けします。

スピーカー紹介

大人専門の英語スクール「やり直し英語達成道場」を運営。YouTubeチャンネルとブログで、英語学習の情報を発信。本気で英語学習に時間とエネルギーを注ぐ覚悟のある人が、空回り＆遠回りをしないで済むように、「やれば確実に上達するメソッド」だけを厳選して紹介。現在、YouTubeチャンネル登録者数は約2.57万人。YouTubeチャンネル：「やり直し英語達成道場（師範代Shinya）」ブログ：「やり直し英語達成道場」

開催概要

・イベント名：40代からの英語学習継続術・開催日時：2026年1月30日（金）19時00分～20時00分（※日本時間）・申し込み期日：セミナー開始直前まで可能・参加対象：英語初中級者・こんな人におすすめ「今年こそ英語を話せるようになりたいと誓ったのにもう挫折気味だ」「英語学習には、何回も取り組んでいるのにいつも続かない」「上達している実感がなく、英語学手のモチベーションが落ちている」・使用ツール：Zoom・参加費：無料・申込方法：https://peatix.com/event/4816664※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードしてご参加ください。※イベント中は画面共有をするので、PCやタブレットなど大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。※イベント中はZoom上で録画を行いますが、参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTubehttps://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos